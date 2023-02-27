Солнце или снег? Синоптики обещают Петербургу разное

Синоптики немного расходятся в прогнозах на погоду в Петербурге на понедельник. Одни обещают чистое небо, другие снег. Сходятся в том, что температура будет чуть ниже нуля.
ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что 27 февраля ожидается небольшой снег местами. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до –9...–11 градусов, а местами до –14, днем составит –2...–4 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.
Преимущественно солнечную погоду обещает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, сегодня на регион влияет вытянувшийся с юго-запада гребень антициклона, обойдётся без существенных осадков, а температура будет активно расти. Атмосферное давление тоже повысится и составит 766 мм рт. ст., а вечером начнёт понижаться.
Во вторник вероятны небольшие осадки, порывистый ветер и оттепель — ночью –3...–5 градусов, днем 0...+2 градуса.