    Сейчас

    -10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -14

    1 м/с, зап

    766мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd74.71eur79.57

    Солнце или снег? Синоптики обещают Петербургу разное

    2624
    1 комментарий
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Синоптики немного расходятся в прогнозах на погоду в Петербурге на понедельник. Одни обещают чистое небо, другие снег. Сходятся в том, что температура будет чуть ниже нуля.

    ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что 27 февраля ожидается небольшой снег местами. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до –9...–11 градусов, а местами до –14, днем составит –2...–4 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

    Преимущественно солнечную погоду обещает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, сегодня на регион влияет вытянувшийся с юго-запада гребень антициклона, обойдётся без существенных осадков, а температура будет активно расти. Атмосферное давление тоже повысится и составит 766 мм рт. ст., а вечером начнёт понижаться.

    Во вторник вероятны небольшие осадки, порывистый ветер и оттепель — ночью –3...–5 градусов, днем 0...+2 градуса.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПрогноз погодыПогода зимаПогода в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close