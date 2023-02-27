Солнце или снег? Синоптики обещают Петербургу разное

Синоптики немного расходятся в прогнозах на погоду в Петербурге на понедельник. Одни обещают чистое небо, другие снег. Сходятся в том, что температура будет чуть ниже нуля.



ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что 27 февраля ожидается небольшой снег местами. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до –9...–11 градусов, а местами до –14, днем составит –2...–4 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

