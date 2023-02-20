Смольный защитит дуплогнездников. Что будет запрещено в заказнике «Сестрорецкие дюны»

В Петербурге стартовали общественные обсуждения постановления о создании заказника «Сестрорецкие дюны». В документе прописаны и все запреты — в частности, выгул собак без поводка, обустройство туристических стоянок и разжигание костра. Это следует из документа, опубликованного 20 февраля на сайте комитета по природопользованию.
Заказник появится в Курортном районе около поселка Солнечное. Площадь заказника составит почти 540 тысяч кв. м (+/- 257 кв. м).
Локация уникальная древними дюнами, которые сформировались в период существования Литоринового моря 8 000–3 000 лет назад. Абсолютная высота дюн достигает 20 метров, в основном, они покрыты соснами.
На этой территории будет под запретом любая деятельность, «если она противоречит целям и задачам создания заказника или причиняет вред природным комплексам и объектам», — уточняется в документе.
В частности, нельзя строить, ставить некапительные объекты, размещать точки дорожного сервиса, разрушать почвенный покров, разводить огороды и добывать полезные ископаемые.
Очевидно, что будет запрещено мусорить и загрязнять территорию, складировать что-либо, рубить деревья и кустарники, собирать растения, убивать животных или изымать их из среды обитания. Также запрещается «ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции».
Отдельно прописано, что под запрет подпадает беспокойство птиц в период гнездования с 15 апреля по 15 июля, в том числе нарушение тишины. Запрещено использование пиротехники, разведение открытого огня (и шашлыки тоже нельзя жарить), сжигание сухих листьев и травы.
В заказник запрещено заезжать транспорту, также там нельзя пасти животных и выгуливать собак без поводка, ставить тенты и палатки и проводить мероприятия (исключение — если они экологические).
В проекте документа отмечается, что при необходимости будут убираться ветровальные и погибшие, а также аварийные деревья, в локациях, где природный слой нарушен рекреацией и кострищами, должно проводиться восстановление, также там будут сажать аборигенные виды деревьев. Наконец, в заказнике будут развешивать искусственные гнездовий (дуплянок) для мелких воробьиных птиц дуплогнездников.