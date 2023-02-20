Смольный защитит дуплогнездников. Что будет запрещено в заказнике «Сестрорецкие дюны»

В Петербурге стартовали общественные обсуждения постановления о создании заказника «Сестрорецкие дюны». В документе прописаны и все запреты — в частности, выгул собак без поводка, обустройство туристических стоянок и разжигание костра. Это следует из документа, опубликованного 20 февраля на сайте комитета по природопользованию.

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Заказник появится в Курортном районе около поселка Солнечное. Площадь заказника составит почти 540 тысяч кв. м (+/- 257 кв. м). Локация уникальная древними дюнами, которые сформировались в период существования Литоринового моря 8 000–3 000 лет назад. Абсолютная высота дюн достигает 20 метров, в основном, они покрыты соснами.

На этой территории будет под запретом любая деятельность, «если она противоречит целям и задачам создания заказника или причиняет вред природным комплексам и объектам», — уточняется в документе.

В частности, нельзя строить, ставить некапительные объекты, размещать точки дорожного сервиса, разрушать почвенный покров, разводить огороды и добывать полезные ископаемые. Очевидно, что будет запрещено мусорить и загрязнять территорию, складировать что-либо, рубить деревья и кустарники, собирать растения, убивать животных или изымать их из среды обитания. Также запрещается «ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции». Отдельно прописано, что под запрет подпадает беспокойство птиц в период гнездования с 15 апреля по 15 июля, в том числе нарушение тишины. Запрещено использование пиротехники, разведение открытого огня (и шашлыки тоже нельзя жарить), сжигание сухих листьев и травы.