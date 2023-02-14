Россияне смогут запрещать себе (и жуликам) брать кредиты. Как и где можно сделать это уже сейчас?

Фото: Евгений Павленко/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков анонсировал внесение и быстрое принятие законопроекта, который даст гражданам возможность централизованно запрещать себе брать кредиты. В первую очередь эта услуга нужна, чтобы защититься от мошенников и не дать им оформить на себя или на ваших пожилых родственников займы методами социального инжиниринга. Есть в этом и некая самоограничительная функция.



Пока что так можно поступить только с онлайн-кредитами и то далеко не во всех банках. Рассказываем, как работает самозапрет и где уже его можно оформить.

Как заявила на пресс-конференции 10 февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина, ЦБ дал указание банкам, чтобы они предоставляли своим клиентам запреты, самозапреты и лимиты по онлайн-переводам и онлайн-кредитованию.

«Некоторые банки это уже сделали, но некоторым требуется техническая проработка. По нашим требованиям они должны завершить эти работы до 1 июля», — заявила она.



«Фонтанка» направила запросы ведущим банкам, присутствующим на петербургском рынке, и убедилась, что многие из них действительно уже предоставляют такую услугу.

Например, в банке «Санкт-Петербург» клиенты могут ограничить получение кредитов в онлайн-каналах. Для этого нужно написать заявление в любом офисе банка, сообщили в пресс-службе.

У клиента Альфа-банка есть возможность установить запрет на выдачу кредитов. Сделать это можно онлайн по телефону в контакт-центре либо обратившись в офис с паспортом.



«Снять запрет можно в отделении банка. При этом, если клиент пожелает, у него остается возможность оформить стандартную заявку на любой кредитный продукт», — уточнили в пресс-службе банка.

В Сбербанке комментировать вопрос самозапретов на кредиты отказались.

При этом по номеру 900 оператор колл-центра Сбербанка сообщил, что в банке можно ограничить онлайн-выдачу кредитов. Для этого нужно проделать стандартный ряд действий: прийти в отделение и написать заявление. Если вы хотите сделать это для старших родственников, в офис банка нужно будет прийти вместе с ними.



В онлайн-банке ВТБ можно установить себе лимиты на денежные переводы, скрыть информацию об остатках по счетам, вкладам и кредитам, чтобы минимизировать доступ к ним со стороны третьих лиц, а также ограничить удаленный доступ к своим счетам, чтобы обслуживаться только в офисах. Самоограничение на операции, по данным банка, использует миллион клиентов ежемесячно.



«Мы планируем и дальше расширять этот сервис. В ближайшей перспективе — запустить возможность полного ограничения онлайн-кредитования. Эта технология позволит избежать оформления займов под влиянием мошенников. Подключить ее можно будет также удаленно в ВТБ Онлайн», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе банка.



В банке «Открытие», который с конца 2022 года принадлежит ВТБ, уже можно ограничить получение кредитов онлайн. Еще клиенты банка могут поставить лимиты на совершение операции в дистанционных каналах и запретить себе дистанционное обслуживание.

«На данный момент мы не фиксируем спроса со стороны клиентов на установление такого запрета», — говорит пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров.

В Тинькофф банке на запрос «Фонтанки» не ответили. «Мы не вправе как-либо ограничивать клиентов в оформлении заявок, поэтому мы такого предоставить не можем», — сообщил оператор колл-центра.



В пресс-службе ЦБ во вторник рассказали, что в 2022 году больше всего операций без согласия клиентов пришлось на оплату товаров и услуг в интернете. «Но в прошлом году активность мошенников по этому направлению снизилась и перетекла в дистанционные банковские сервисы — мобильный и интернет-банкинг. Заполучив доступ к сервисам, мошенники могут не только похитить у человека средства на счете, но и оформить на него кредит. Именно поэтому больше всего потерь было в дистанционном банковском обслуживании: их общий размер составил 9,3 млрд рублей», — рассказали в Центробанке.

При этом банки вернули за год клиентам всего 618,4 млн рублей — 4,4% от всего объема краж. В ЦБ такой низкий показатель объясняют высокой долей социальной инженерии, применяемой жуликами для того, чтобы граждане самостоятельно переводили им средства или раскрывали банковские данные.

Как бы то ни было, с точки зрения регулятора, его указания на ограничение дистанционных операций и онлайн-выдачи займов недостаточно. Вне сферы регулирования остается получение кредитов и осуществление переводов через офисы. Ведь порой мошенники убеждают граждан лично пойти в отделение банка и своими руками написать заявление на кредит, чтобы тут же отдать его злоумышленникам. Самозапрет должен отразиться в законе, чтобы покрыть все возможные формы мошенничества.

Как пояснял СМИ вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, механизм будет работать так: граждане смогут выставить запрет или ограничение на получение кредитов на «Госуслугах», эта информация автоматически попадет в бюро кредитных историй. Банки всегда запрашивают данные оттуда при рассмотрении заявки на выдачу займа и таким образом они увидят ограничения, которые человек поставил себе сам.



Если кредит будет оформлен от имени заемщика, невзирая на запрет, банку придется самому разбираться в ситуации. Потребовать деньги от клиента в таком случае он не сможет, пояснял Войлуков. Законопроект планируют внести в Госдуму в ближайшее время. Принять его могут уже весной.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

