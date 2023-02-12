От ресторанов до рюмочных. Где и как питались жители Ленинграда

В Ленинграде общепит был разнообразнее, чем в других городах страны. Но и тут приходилось стоять в очередях, есть стоя, а в «элитные» места было просто не попасть. «(От)Личный Петербург» вспоминает, какие тогда были рюмочные, кафе, пирожковые и рестораны, и рассказывает, где с ленинградской кухней можно познакомиться сейчас.

Рестораны В ресторанах жители Ленинграда могли позволить себе то, что было непросто найти в обычной жизни. Цены хоть и были не низкими, но всё равно весьма доступными. К примеру, в ресторане роскошного отеля «Астория» купить порцию икры можно было за 1 рубль 70 копеек, а жюльен из курицы — за 60 копеек. Впрочем, посиделки на двоих с бокалом алкоголя обходились примерно в 10 полновесных советских рублей, что при зарплате инженера в 120 совсем не мало.



Фото: с сайта ресторана «Метрополь», одного из вечных мест Петербурга — Ленинграда Поделиться Поделиться





Кухня каждого ресторана отличалась своеобразием. По воспоминаниям ленинградцев, в «Метрополь» ходили за дешевыми обедами, в «Кавказский» с видом на Казанский собор — похмеляться утром блюдом хаш, в «Садко» продавали вкусные котлеты по-киевски, в «Европе» — борщ с маленькой сладкой ватрушкой и пожарские котлеты. В меню обычно были борщ, уха, оливье.



Но, конечно, отправлялись в рестораны преимущественно не за едой. Главной была атмосфера: музыка, компания, окружающие люди. Кто-то искал приключения, кто-то — новые знакомства. В ресторанах было принято танцевать.

С 1970-х по таким заведениям могли ходить не только высокопоставленные чиновники, но и обычные студенты. Но надо было знать, куда зайти легко, а куда нет. В некоторые места пускали, только если дать швейцару рубль или три. Либо нужно было быть знакомым с официантом. И конечно, чтобы попасть внутрь, как правило, нужно было отстоять очередь.



Со времен Ленинграда в городе остались рестораны «Демьянова уха», «Тройка», «Баку», «Метрополь», «Европа», «Астория». Подробнее о них читайте здесь.

Рюмочные Культуру ленинградских рюмочных сегодня пытаются оживить и переосмыслить: в центре Петербурга открылись десятки заведений с уклоном в настойки и советские закуски. А в московской рюмочной «Чижик-Пыжик» вообще решили ежедневно угощать пивом, настойками и бутербродом всех людей, родившихся в Ленинграде.

В московской рюмочной «Чижик-Пыжик» восстановили меню ленинградских заведений по описаниям. Но старожилы помнят, что в действительности все выглядело намного скромнее... Поделиться Поделиться





Рюмочные располагались на первом этаже или в полуподвале и обязательно на оживленных маршрутах: у метро, недалеко от предприятий и вузов. Так что состав посетителей каждого заведения менялся от места к месту. Питейные отличались камерной обстановкой — в них было всего 20–30 мест. По одному не пили, чаще — по трое, так что народу обычно было полно. Женщины такие места почти не посещали, заведения представляли собой практически закрытые мужские клубы. Открывались рюмочные рано утром, а закрывались в районе 8 часов вечера — будто были приспособлены специально для краткосрочного посещения до работы, после нее или во время перерыва. Хоть сидеть в этих заведениях было не принято (выпивали стоя), всё внутри располагало к застольным беседам — с сослуживцами можно было обсудить проблему или отметить радостный повод.



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Самой популярной рюмочной закуской был бутерброд с половинкой яйца и килькой. На горячее кое-где подавали сосиски с горошком, котлету, чебурек или даже пельмени. Где-то продавали рассольник — упрощенную версию «настоящего», с перловкой, рассказал «Фонтанке» директор рюмочной «Чижик-Пыжик» Денис Лифтер.

Вспоминает заместитель главного редактора «Фонтанки» Евгений Вышенков:

— Гуляя по городу, вы наткнетесь на оставшиеся «черепки» от института рюмочных. Они до сих пахнут революционной Выборгской заставой, человеком Достоевского, наконец. Кому некуда больше идти. В зависимости от вашего маршрута даем несколько набоев.



Знаменитая «Снежинка» — очень важна. Ее даже пытались переделать под какой-то модный барчик, но местные отторгли. Открываете дверь и здороваетесь с буфетчицей — по-моему, Ирой. Она смотрит на вас райкомовским взглядом, а на голове ее прическа юности.

Что касается подвальчиков, облюбованных еще при царствовании Романовых, то это Пушкинская улица, 1. Вы сможете тяпнуть 50 грамм беленькой под самый рюмочный бутерброд с половинкой яйца и килькой, да спросить у трезвого посетителя рядышком: «Не пьешь, что ли?» А он ответит: «Обижаешь, уже 150 во мне». Атмосфера как надо. Ленинградская атмосфера.



На Васильевском, на углу Среднего проспекта и Первой линии, — место-место. Кто-то говорит, что разливуха тут была еще при царе, кто-то — до Великой Отечественной. Так тому и быть — счастливая штука. Честной народец тут всегда рвал воздух крепкими словечками: «Это Клим Ворошилов даровал нам свободу». Тел сугроб, над столиками зависают лоб в лоб. Есть такой же «Маяк». Не хотите по стопарику? Тогда его можно подвесить. Не понимаете? Вы платите его цену — рублей 60, не забираете со стойки и молвите: «Подвесить». Он останется для обездоленных, кому очень надо, но нет ни копья.

А есть же и древняя рюмочная на Декабристов! Товарищи трудящиеся, рюмочные появились, чтобы поднимать культуру пития!

Кафе-мороженое Если в небольших населенных пунктах СССР прилавки магазинов не отличались разнообразием мороженого, то в Ленинграде на улице продавались самые разные сорта. Цена на них шла по возрастающей: за молочный стаканчик — 9 копеек, за эскимо — 11, за пломбирные стаканчики — 13, за сахарную трубочку — 15, а за трубочку в шоколаде с орехами — 28. Последние перестали продавать в начале 1970-х.

И местные мороженым по-настоящему гордились. Первый хладокомбинат появился в Ленинграде в 1935 году — он располагался на Черниговской улице.

В восьмидесятые годы ассортимент и цены изменились. Появилось фруктовое в бумажных стаканчиках за 7 копеек. В разных городах «фрукты» были разные, даже помидоры встречались! В Ленинграде это мороженое чаще всего было клюквенным. Молочное стало стоить 10 копеек, крем-брюле продавали за 15, пломбир и сахарная трубочка, за которой выстраивалась огромная очередь, — за 20 копеек. Был еще пломбирный брикет на целых 250 граммов за 48 копеек. Великим праздником было купить черносмородиновый: из него получался лучший молочный коктейль (взбивали венчиком, миксеров в доме не было почти ни у кого).



Заведения, специализировавшиеся на мороженом, тоже были в достатке. Так и назывались — «кафе-мороженое». Находились они в основном в центре: на Литейном проспекте, Садовой, Владимирском, Загородном. Но были и в спальных районах — в основном у метро или в кинотеатрах.



Разноцветные холодные шарики — белые, шоколадные, ореховые, розовые, крем-брюле — там накладывали в металлические креманки и за небольшую дополнительную плату могли полить сиропом или посыпать орехами.

Некоторые из таких кафе носили оригинальные — вполне официальные — названия. На Большом проспекте Петроградской стороны, 31, находился «Пингвин», на Московском, 159, — «Снежинка», на Садовой, 97, — «Холодок».

Но самым престижным считалось «Кафе-мороженое» на Невском рядом с улицей Желябова — нынешней Большой Конюшенной. В народе его называли «Лягушатник» — за зеленый цвет диванов. Место это вело историю с начала XIX века: в 1840-х швейцарец Доминик Риц-а-Порта открыл здесь заведение «Доминик» — и оно считалось первым кафе в Российской империи.

Поскольку рядом с «Лягушатником» находились два вуза: Ленинградский государственный педагогический институт имени А. И. Герцена и Ленинградский финансово-экономический институт, до обеда здесь зачастую засиживались студенты, а по вечерам — бомонд. А в восьмидесятые делали его с коньяком или шампанским. Конечно, мест там не было никогда...

К слову, помимо десертов во многих этих кафе продавали сухое вино и игристое. Так что заведения были популярны и среди влюбленных пар. Котлетные и сосисочные В последнее время в Петербурге открывается всё больше заведений, в которых меню строится вокруг одного блюда: пельменные, лапшичные, суповые. На улице Чайковского есть даже Le Cotlete Cafe, где потчуют котлетами из самого разного мяса. А при подаче на них обязательно кладут ломтик сливочного масла.



Эти современные котлетные ни в коем случае не стоит путать с теми, что были в Ленинграде. Котлеты, которые готовили тогда, были черные. По ГОСТу их делали из натурального мяса, а вот как было по факту и на местах, сказать никто не мог. Зато подавали их всегда с пылу с жару, а на столиках к ним шла бесплатная горчица.



Запить блюдо можно было кофе с молоком из алюминиевого бака. Отстояв очередь, ели стоя, за столешницами, и достаточно быстро — в котлетных было принято перекусывать. Они, по сути, были русским аналогом «Макдоналдса».

Аудитория была самой разной: от студентов до таксистов, от воров-карманников до пытавшихся их поймать оперативников. Наиболее известное заведение располагалась на Невском проспекте, 15/59.

В городе можно было найти и сосисочные — во времена позднего СССР их в Ленинграде было шесть. Горчицу в них тоже выдавали бесплатно. В некоторых сосисочных, в том числе в легендарной столовой под неофициальным названием «Гастрит» на углу Рубинштейна и Невского, до 1970-х стояли автоматы. Бросаешь деньги в монетоприемник — и получаешь бутерброд с сыром.



Пирожковые и чебуречные Побывать в советской пирожковой в Петербурге можно до сих пор. На Московском проспекте, 192, одна работает с 1956 года. В ней плитка на полу еще та, историческая, те же самые очереди и практически те же самые пирожки.

В подобных заведениях в Ленинграде всегда были на выбор пирожки печеные и жареные. В «Минутке» на Невском, 20, пирожки — с мясом, рыбой, черникой, морковкой, рисом и яйцами — продавались по 6–11 копеек. На Садовой огромный с капустой можно было купить за 10. В меню еще были бульон в стакане, чай и кофе.

Пирожковые также можно было найти в Коломне, на Лиговке, недалеко от Московского вокзала, на площади Тургенева, на Садовой, напротив «Пассажа», на Загородном проспекте.

С настоящей чебуречной в Петербурге тоже можно познакомиться до сих пор. На Вознесенском, 55, с 1959 года работает «Салхино» — с теми самыми ленинградскими чебуреками, художественной ковкой на стенах, посетителями, выросшими в СССР.

В Ленинграде эта выпечка стоила по 15–17 копеек. Употребляли чебуреки тоже стоя и для успешного их поедания надо было обладать особым искусством: есть вертикально — так, чтобы не вытек сок.