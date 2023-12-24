За теплом — не только в Сочи. Где отдохнуть в России на зимних праздниках

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Отправляться в путешествие зимой уместно не только на юг. В России есть города, которые славятся теплой одеждой из местной пряжи и национальными горячими блюдами. Рассказываем вместе с коллегами из «Вокруг света» и MyDecor, куда отправиться на праздниках, чтобы согреться.

Рассказово: столица носков и варежек Город Рассказово Тамбовской области называют «столицей вязания». Этим промыслом тут занимались еще с момента основания населенного пункта — с конца XVII века. Здесь есть музей носка, множество трикотажных предприятий. Клубок пряжи даже изображен на гербе города.



Желающим согреться советуем посетить небольшую экспозицию музея «Рассказовский носок» — она была создана в городской библиотеке, а помогали это делать местные жители. Тем, кто любит архитектуру, рекомендуем сразу отправиться в усадьбу купцов Асеевых — шедевр в стиле модерн, построенный по проекту московского архитектора Льва Кекушева.

Приехав в Рассказово, нельзя не побывать в Тамбове Фото: iStock Поделиться Поделиться





Если заинтересуетесь историей купеческой семьи, обязательно посетите и особняк Асеевых в Тамбове — еще более богатую деталями постройку. А впечатления о самом Рассказове можете пополнить в городском краеведческом музее.

Урюпинск: те самые платки из козьего пуха В Урюпинск — город в Волгоградской области, за которым закрепилось неофициальное название столицы провинциальных городов, — стоит ехать за пуховой одеждой. Памятник местной хопёрской козе вы увидите неподалеку от вокзала — эту породу здесь называют «кормилицей».

Говорят, что в 90-е, когда начались перебои с зарплатой, все урюпинцы, вне зависимости от пола и возраста, взялись за вязальные спицы. Тогда же родилась и легенда об урюпинском пухе. Подробнее о том, как в городе сегодня торгуют платками, варежками и носками, читайте в репортаже «Фонтанки».

Фото: Венера Галеева / Фонтанка.ру / архив Поделиться Поделиться





Посетителям города также стоит осмотреть старейшую деревянную постройку — здание железнодорожной станции 1871 года. А еще посетить музеи: аптекарского дела и художественно-краеведческий. Оренбург: колыбель пуховязания История оренбургского бренда пуховязания началась в конце XIX века, говорит Кирилл Рожков, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ и эксперт по брендингу территорий. Тогда иностранцы по всему свету — от Европы до Австралии — попытались повторить у себя производство оренбургского пухового платка. Но не вышло: вместе с козами, с которых стригли пух, им пришлось бы завозить еще и оренбургский климат с его сезонными перепадами температур. Потому что именно они делают руно животного настолько тонким, что платок, из него связанный, проходит через обручальное кольцо. В Оренбурге это считают критерием качества.

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Об истории пуховязания вы сможете подробнее узнать в галерее «Оренбургский пуховый платок». А еще советуем сходить в музей истории города, осмотреть основанную в 1743 году крепость и, разумеется, пройтись по пешеходному мосту из Европы в Азию и обратно.

Дербент: ковры и длинные шерстяные носки Бренд дагестанского Дербента — разноцветные шерстяные носки-обувь: джурабы. Кроме них, в этом городе можно согреться в бурках, папахах и на коврах местного производства. Для любителей согреться изнутри — масса местных специй, которые здесь принято добавлять абсолютно во все блюда.

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Ну и не забывайте, что, попав в Дербент, вы окажетесь в самом древнем городе России с самыми древними в стране мечетью, храмом и синагогой.

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Мурманск: северное сияние и арктическая уха В этот город за полярным кругом зимой стоит ехать за северным сиянием. Впрочем, созерцание — не единственное, чем можно себя занять здесь. Рядом работают горнолыжные курорты, а в самом городе можно насладиться праздничной иллюминацией и посетить первый в мире атомный ледокол «Ленин», в котором теперь музей.

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Есть и менее банальные достопримечательности: микрорайон 305 с самым длинным в России домом (украшенным, к слову, мозаиками) или самая северная страусиная ферма.

Согреваться в этом городе рекомендуем настоящей арктической ухой — с крабами или рыбой. Ее готовят по-разному: на сливках, с морошкой, с зеленью. Но самая вкусная, конечно, — из котелка.

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Пермский край: посикунчики и музей древностей Если вы приедете в Пермь или другой город региона, вам обязательно нужно будет попробовать посикунчики — жареные пирожки с мясом. По самой популярной версии, забавное название появилось из-за того, что при первом укусе пирожок «сикает» — из него брызжет сок. Другая версия утверждает, что блюдо изначально называлось «посекунчики», потому что перед приготовлением мясо для начинки секли на мелкие кусочки. По правилам пирожки нужно есть очень горячими, макая в соус. Так что такой едой вы точно согреетесь!

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Среди достопримечательностей отдельного внимания заслуживает Музей пермских древностей со скелетом мамонта и разными доисторическими обитателями этой земли, а также Пермский краеведческий музей с коллекцией бронзовых украшений VI–XII веков.



В Пермском крае много религиозных достопримечательностей Фото: iStock Поделиться Поделиться





Байкал: зимний лед и горячие буузы Родственные пельменям и хинкали буузы (они же позы), приготовленные на пару, популярны не только в Бурятии, но и в Забайкальском крае и Иркутской области, а также в Монголии. Единого рецепта этого блюда нет. Используются разные сочетания видов мяса: и просто говядина, и свинина с говядиной, и баранина. В одних семьях предпочитают рубленое мясо, в других — фарш. Главное — готовить непременно на пару. Самое сложное — придать буузам правильную форму. По традиции на тесте делают 33 защипа.

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Если приедете в прибайкальские регионы зимой, сможете не только попробовать блюдо, но еще и увидеть знаменитое озеро, покрытое льдом с красивыми застывшими пузырями. Правда, кататься на коньках по Байкалу пока рано. Обычно это начинают делать с середины февраля, когда лед становится максимально прочным.

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Казань: эчпочмаки и татарские достопримечательности Причин приехать в Казань масса. Можно прогуляться по Старо-Татарской слободе со старинными домиками, увидеть Казанский Кремль, посетить Национальный музей республики. Ну и, в конце концов, увидеть город из «Слова пацана».

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Без треугольного пирожка эчпочмака гастрономические впечатления в Татарстане точно будут неполными.

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Эчпочмаки подают и в традиционных кафе Старо-татарской слободы, и в модных ресторанах современной кухни. Можно есть с бульоном, а можно и просто так. Интересно, что мясную начинку в эчпочмак, перед тем как отправить его в духовку, кладут сырой.

