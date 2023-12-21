«Есть закон выше, чем пацанский». Сравниваем финальную версию «Слова пацана» со сливом (спойлеры!)

Не сказать, что у Марата другой конец в истории, но его душе, возможно, стало спокойнее Скриншот: х/ф «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников Поделиться Поделиться





Вот и подошли к своему логическому концу события сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) про казанские группировки конца 80-х. Проект режиссера Жоры Крыжовникова стал невероятно популярен и побил все мыслимые и немыслимые рекорды, завоевав любовь миллионов зрителей.

И несмотря на то, что последние две серии были слиты в Интернет, а сценарист Андрей Золотарёв объявил о срочной пересъемке последнего эпизода, сдвигать дату выхода не пришлось — сегодня в 07:00 поклонники сериала смогли узнать, чем же закончились истории Вовы Адидаса, Маратика и Пальто.

Конечно, фанатов больше всего интересовал вопрос, что же режиссер решил кардинально изменить в своем детище после слива, раз решился на пересъемку? Корреспондент портала 116.RU посмотрела финал «Слова пацана» и сравнила вышедшую серию с той, что мы уже успели посмотреть ранее.

Осторожно, спойлеры! Не читайте, если только планируете просмотр. Начало официальной серии встречает нас в тех же обстоятельствах, что и слитая. Отделение милиции, обозленные пацаны, Маратик, который пытается добиться от дяди Ильдара справедливости из-за Айгуль. И конечно, удар загашенному Кириллу от Адидаса-младшего. — Я никому не верю, особенно тебе. Ты следствие ввел в заблуждение, Марат, — говорит сотрудник милиции. А вот чего мы еще не видели: дядя Ильдар будит Пальто, который вместе с другими пацанами ожидает за решеткой, и зовет его покурить. Они стоят перед отделением, ночь, красиво летит снег, и взрослый мужчина признается подростку, что у него нет ни сил, ни желания больше пытаться строить отношения с семьей мальчика.

— Я честно старался, но я не святой. Мама твоя — хорошая баба была, хорошая, правда. Довели человека... Я больше не могу, всё. Юлю жалко, вот это да, — нервно курит дядя Ильдар, протягивает руку Андрею, прощаясь, но тот не хочет ее пожать.

Скриншот: х/ф «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников Поделиться Поделиться





Как бы в качестве извинения Пальто отпускают домой, без каких-либо документов, неофициально, по блату, так сказать. На стене отделения мы видим ориентировку на Вову Адидаса. Теперь более логичной кажется серия, когда Пальто вбегает в спортзал, где раньше пацаны устраивали сборы с Адидасом, а теперь там снова обосновался Кащей. Мальчику доступно дают понять, что вся их компания под предводительством Вовы больше никому не нужна, даже бывшим «своим». — А ты что это, братец, сюда пришел своих искать? А их тут нет давно и никогда не будет. А знаешь почему? Потому что вы все тут на хрен не уперлись. Я вас всех отшиваю, и с этого дня нет больше никаких «Универсамовских». Есть говно, потому что вы беспредельщики, — говорит Кащей.

Скриншот: х/ф «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников Поделиться Поделиться





Встреча Вовы и Марата происходит не в туалете ресторана, где отмечает юбилей отец, а гораздо раньше: в одну из ночей старший брат поджидает младшего у их дома, подзывает и просит принести документы и теплые штаны.

— Любые вещи бери. И еды! Хлеб, может, и закрутки, может. Мне, прикинь, всю ночь огурцы снились, бред какой-то, — смеется Адидас, тоже нервно курит, бормочет про кастет, который оставляет младшему по наследству. И тут же протягивает Марату деньги на подарок отцу, просит купить одеколон.

Маратик смотрит на своего брата с застывшими слезами в глазах, швыряет в него смятые купюры, разворачивается, чтобы уйти, но замирает. Ему нужно высказаться, сбросить свою боль. — Это же из-за тебя она, потому что ты видак захотел. И мучили ее там, пока ты перед Желтым на коленях извинялся. Прыгнула, потому что ты «слово» ради нее зассал говорить. Вали, куда собирался, без огурцов своих, Леопольд сраный, — жестко проговаривает подросток. — Я так с Афгана тебя ждал, Вов, а ты!

Скриншот: х/ф «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников Поделиться Поделиться





Последние слова Марат выкрикивает, уже скрываясь в подъезде дома, оставляя старшего брата одного на улице без вещей, которые он ждал. Мы не видим лицо Вовы, лишь всю боль Марата, который окончательно разочаровался в своем примере для подражания. Комсомолец, который приходит домой к Марату, удивляет его родителей почетной грамотой мальчику за задержание опасного преступника, всё так же, как мы уже видели раньше. — Мы, комсомольцы, своих не бросаем, — говорит теперь уже другой персонаж фразу, схожую с очередной мантрой группировщиков. Милиционерша Ира, маленькая Юля, которой она читает книжку на кухне, одновременно крутя фарш на котлеты, Андрей, который прибежал к ней, испуганный, а теперь радостный. И надежда на то, что у них всё будет хорошо. Эту сцену оставили без изменений, как и всё, что мы пока видим про взаимоотношения Пальто и девушки.

Скриншот: х/ф «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников Поделиться Поделиться





Наташа общается с дядей Ильдаром, он приходит к ней в общежитие, подчеркивая, что это всего лишь беседа, по крайней мере, пока что. Оказывается, ее тетя, которая в прошлой серии накинулась на племянницу, узнав, что Вова и есть истинный убийца ее сына, Желтого, написала заявление в милицию.

— Я вот смотрю на вас и вижу, вы же мне до сих пор не верите. Или не знаете, что случилось. Не спрашивали? Хорошая жена для кого-то будет, — смеется следователь, сам не понимая, что обеляет Вову в глазах Наташи, поясняя, что он действительно защищал девочку, которую изнасиловали.

Дядя Ильдар уговаривает Наташу сдать своего возлюбленного — якобы во имя справедливости, Адидасу ничего не будет, ведь он сам напишет явку с повинной. Вова в этот момент приходит в общежитие, комендантша, которой достается очередной подарок, рассыпается в комплиментах, называя его достойным женихом. Парень поднимается в комнату и сталкивается со следователем. Дядя Ильдар притворяется родственником Наташи, чтобы не спугнуть подозреваемого. — Я сам только вот с Бугульмы приехал, мне протелефонировали, что такая ситуация, в конце концов, родные ж люди, — смеется следователь и внезапно сбивает Адидаса с ног ударом в лицо. В драке Наташу отталкивают, мужчины дерутся на полу до тех пор, пока бывший афганец не вырубает следователя.

Фото: х/ф «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников Поделиться Поделиться





Наташа утаскивает Вову на улицу, объясняя, что это был милиционер, а комендантша приводит в себя дядю Ильдара. Дальше мы снова перемещаемся в тот день, когда Маратик вступает в комсомол под осуждающим взглядом Андрея, которого в ДК притащила Ира, видимо, для перевоспитания. — Я считаю, что устав ВЛКСМ бесценен, — говорит Марат со сцены под разочарованным взглядом бывшего друга и шквал аплодисментов от комсомольцев. Парни общаются на улице после церемонии, Марат всё пытается объяснить, почему пацаны — больше не его история, но Андрей защищает то, во что верит. — Есть закон выше, чем пацанский, — тянет он, но Пальто осаждает его, проговаривая, что всё дело в том, что Марат больше не пацан.

Сцену драки бывших соратников мы видим сокращенной, под полюбившуюся многим «Пыялу». Андрей выходит победителем, Марат остается лежать на снегу в крови.

Скриншот: х/ф «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников Поделиться Поделиться





Наташа покупает билеты себе и Вове в Адлер, видит ориентировку на Адидаса на вокзале. Подошедший милиционер вначале успокаивает ее, что все группировщики страшны лишь на картинках. Девушка возвращается к своему возлюбленному в какой-то барак, где он прячется и пьет, объясняет, что уехать они не могут, потому что везде милиция. — Вов, я не могу. Я никуда с тобой не поеду. Вов, я помогла тебе с билетами, я тебя не знаю, всё, езжай, — испуганно бормочет Наташа, но Адидас заглушает ее сопротивления поцелуями.

После любовной сцены парочка на улице находит брошенный автомобиль, и Вова его вскрывает. Дядя Ильдар приходит с обыском к отцу Вовы и Марата прямо во время совещания, тому становится плохо, и он падает на пол. Наташа с Вовой пытаются выехать из города, но на пути их останавливают сотрудники ППС. Пока от Адидаса начинают требовать документы, медсестра выбегает из автомобиля, крича, что случилась авария «на Чапаева», «там всё всмятку, там фура огромная». — Я в первый раз в жизни соврала! — радостно кричит Наташа, когда им удается сбежать, а Вова удовлетворенно замечает: привыкай.

Фото: х/ф «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников Поделиться Поделиться





За мамой Пальто Ира, Андрей и Юля приходят в психиатрическую клинику сами. Мама обнимает детей, хочет поехать домой, но милиционерша говорит, что они пришли только навестить. Все вместе пьют чай и слушают музыку, танцуют.

— Андрюш, а можно в следующий раз торт принести? «Птичье молоко», — просит мама, но Андрей вызывается сбегать сразу, чтобы порадовать родительницу. Тем временем Вова звонит домой и узнает от мачехи, что у отца подозрение на инфаркт, к нему пришли специально при всех, чтобы опозорить. — На весь город позор, под окнами ходят, телефон могут прослушивать. Володь, уезжай, — умоляет она, но как будто защищая пасынка, а не осуждая его. Вова рвется зайти на юбилей отца, пока Наташа уговаривает его не делать глупостей. Заходит через служебный вход, притворившись грузчиком. За огромным столом в зале ресторана никого нет, кроме юбиляра. Слава о прокаженной семье с уголовником уже прошла, хотя многие притворились, что заболели. Официант сообщает милиции, что Вова пришел.

— Как ты выстрелил? Как вы убиваете? — спрашивает отец у сына, который отвечает, что не помнит. — Хорошо, что не помнишь, очень удобно. Убийца мне не сын, уходи.

Скриншот: х/ф «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников Поделиться Поделиться





Адидас пытается оправдываться, говорит про похищение и изнасилование Айгуль, взывает к совести отца, спрашивает, как бы тот поступил на его месте. — Я бы на твоем месте не оказался, — отрезает родитель, и Вова уходит. Дядя Ильдар с отрядом милиции пытаются поймать Адидаса, заглядывают в опустевший банкетный зал, Вова на выходе сопротивляется, когда его хватают, оглушает выстрелом табельного оружия одного из сотрудников. Бежит к Наташе, которая радостно машет рукой из авто и внезапно гремит выстрел.

Дядя Ильдар стреляет в спину Адидасу, тот застывает, смотрит на возлюбленную, улыбается и падает замертво. Мы не слышим крики Наташи, которая в замедленной съемке бежит к парню, всё заглушает «Пыяла». Пальто на рынке хватает владелец видеосалона на улице Маленькой. Справедливость для Маратика найдена — комсомолец приводит его в туалет отделения милиции, где курит ничего не подозревающий Колик. Мальчик забивает его ногами в кабинке, Айгуль отомщена. Пока насильник захлебывается кровью, Марат плачет рядом с ним на полу. Вова умирает на руках у Наташи.

Фото: х/ф «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников Поделиться Поделиться





Сериал заканчивается сценой в колонии, где Андрей отбывает наказание за украденный магнитофон. Но это мы уже видели. Малолетние преступники хором тянут «Седая ночь», мальчик играет на фортепиано. Его пронзительный взгляд в камеру на последнем аккорде — и титры. Все получили своё наказание и отмщение, Крыжовников сделал финал более пронзительным, но справедливым. Напомним, сериал о казанских бандитах еще до выхода всех серий стал самым популярным в стране. Фанаты следят за жизнью актеров в социальных сетях, делают прически как у любимых героев и покупают винтажные вещи на маркетплейсах. Реакция зрителей на предпоследнюю серию вышла неоднозначной: одни были в восторге от развития сюжета, другие честно признавались, что разочарованы.

Накануне мы публиковали все самые популярные и даже нестандартные теории зрителей о том, как же может закончиться сериал о казанских бандитах. Также вы можете почитать полную рецензию на ранее слитую восьмую серию — для сравнения с официальной.