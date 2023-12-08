Петербуржцам напомнят, как раньше отмечали зимние праздники — от Рождества до Крещения

Дело даже не в том, что не было 10-дневных новогодне-рождественских каникул: не было шампанского в бокалах, не было стеклянных игрушек на елке. И все эти обстоятельства встречи Рождества не такие и давние. Напомнят о них 13 декабря в лектории Петропавловской крепости. 12+

«Сергей Сергеич, мы нынче вечером прогулочку сочиним за Волгу. На одном катере цыгане, на другом мы; приедем, усядемся на коврике, жженку сварим», — предлагают в «Бесприданнице» Островского Паратову. Дело было, конечно, не под Рождество, но именно жженку пили в такой праздник еще 120 лет назад. Названий у напитка было много, в зависимости от соотношения компонентов и их разнообразия: «карамболь», «чертов напиток», невыговариваемое «буршенгетрэнк», а «гаудеамус» намекал, что жженка была любима европейским студенчеством (тем, которое могло себе такое позволить). Украшать елки в домах тоже стали вслед за Европой лишь в XIX веке. «Разряжать» их в конце праздников было не нужно, украшения в основном съедали — игрушками были конфеты, пряники, печенья, орехи.

