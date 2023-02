В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»: впервые награждена видеоигра, а Бейонсе вошла в историю

Среди других лауреатов, получивших статуэтки музыкальной премии в этом году: Оззи Осборн (лучшим рок-альбомом стал его Patient Number), Адель (лучшее сольное исполнение в поп-музыке — Easy on Me), Кендрик Ламар (лучшая рэп-песня — The Heart Part 5), Тэйлор Свифт (лучшее музыкальное видео — All Too Well: The Short Film). Полный лист победителей можно посмотреть на сайте премии.



Премия в этом году отличилась тем, что на ней впервые присуждали награду видеоиграм. В номинации «Лучший саундтрек видеоигры или другого интерактивного медиа» приз получила музыка Стефани Иконому в дополнении «Заря Рагнарёка» для Assassin’s Creed Valhalla.