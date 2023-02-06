В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»: впервые награждена видеоигра, а Бейонсе вошла в историю

В ночь на 6 февраля в Лос-Анджелесе прошла 65-я церемония вручения премии «Грэмми». Звезды традиционно блеснули нарядами на вечеринке: СМИ обсуждали актрису и модель Меган Фокс, пришедшую, по ее собственному признанию, «прямо с самолета — со сломанным запястьем и сотрясением мозга» в алом обтягивающем платье в пол. Также в числе самых обсуждаемых были «королевский синий» наряд Карди Би с фантазийными разрезами, мерцающий костюм Тейлор Свифт и платье-кольчуга Пэрис Хилтон.



На самой церемонии в центре внимания была Бейонсе, получившая с новым альбомом Renaissance свою 32-ю статуэтку «Грэмми» (всего пластинка претендовала на награды в 9 номинациях, получила в трех). Таким образом, поп-певица стала самой успешной в этом отношении артисткой: предыдущий рекорд принадлежал, по подсчетам СМИ, дирижеру Георгу Шолти, у которого была 31 награда.

