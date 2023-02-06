В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»: впервые награждена видеоигра, а Бейонсе вошла в историю

В ночь на 6 февраля в Лос-Анджелесе прошла 65-я церемония вручения премии «Грэмми». Звезды традиционно блеснули нарядами на вечеринке: СМИ обсуждали актрису и модель Меган Фокс, пришедшую, по ее собственному признанию, «прямо с самолета — со сломанным запястьем и сотрясением мозга» в алом обтягивающем платье в пол. Также в числе самых обсуждаемых были «королевский синий» наряд Карди Би с фантазийными разрезами, мерцающий костюм Тейлор Свифт и платье-кольчуга Пэрис Хилтон.
На самой церемонии в центре внимания была Бейонсе, получившая с новым альбомом Renaissance свою 32-ю статуэтку «Грэмми» (всего пластинка претендовала на награды в 9 номинациях, получила в трех). Таким образом, поп-певица стала самой успешной в этом отношении артисткой: предыдущий рекорд принадлежал, по подсчетам СМИ, дирижеру Георгу Шолти, у которого была 31 награда.
Среди других лауреатов, получивших статуэтки музыкальной премии в этом году: Оззи Осборн (лучшим рок-альбомом стал его Patient Number), Адель (лучшее сольное исполнение в поп-музыке — Easy on Me), Кендрик Ламар (лучшая рэп-песня — The Heart Part 5), Тэйлор Свифт (лучшее музыкальное видео — All Too Well: The Short Film). Полный лист победителей можно посмотреть на сайте премии.
Премия в этом году отличилась тем, что на ней впервые присуждали награду видеоиграм. В номинации «Лучший саундтрек видеоигры или другого интерактивного медиа» приз получила музыка Стефани Иконому в дополнении «Заря Рагнарёка» для Assassin’s Creed Valhalla.
Среди номинантов были и российские музыканты — традиционно в категории «Классика»: пианист Даниил Трифонов выдвигался в категории «лучшее сольное исполнение в академической музыке» с альбомом произведений Баха. Однако победу отдали девушке-дирижеру Филадельфийского оркестра (по правилам, награда может вручаться и дирижерам) Чжан Сянь. Под ее же руководством исполненное сочинение композитора Кевина Путса обошло Софию Губайдулину в номинации «лучшее современное академическое сочинение».