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    Песня дуэта Silc Sonic взяла две «Грэмми», лучшим новым исполнителем признана Оливия Родриго

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    В Лас-Вегасе, США, на MGM Grand Garden Arena 3 апреля вручили 64-ю музыкальную премию Grammy, ведущим второй год подряд был южноафриканский актер Тревор Ноа. Церемония прошла в полноценном формате впервые за время пандемии коронавируса.

    Победителями в номинациях стали:

    • Лучший новый исполнитель — Оливия Родриго (Drivers License);
    • Песня года — Leave The Door Open (рэп-дуэт Silc Sonic — Бруно Марс и Андерсон Пак);
    • Альбом года — We Are (Джон Батист);
    • Запись года — Leave The Door Open (рэп-дуэт Silc Sonic);
    • Лучший рок-альбом — Medicine at Midnight (Foo Fighters);
    • Лучшая рок-песня — Waiting On a War (Foo Fighters);
    • Лучшее исполнение музыки в жанре рок — Making a Fire (Foo Fighters).

    Таким образом, песня Leave The Door Open от Silk Sonic получила две «Грэмми». Лучший новый исполнитель 18-летняя Оливия Родриго номинировалась также в категориях «Лучший альбом», «Лучшая запись года» и претендовала на награду в категории «Песня года».

    Учредить премию предложила в середине 1950-х годов Ассоциация звукозаписывающих компаний США (Recording Industry Association of America, RIAA). В 1957 году для присуждения награды была создана Национальная академия искусства и науки звукозаписи (National Academy of Recording Arts and Sciences; или Академия звукозаписи, The Recording Academy), и на следующий год она учредила премию Grammy (от слова «граммофон» — приз представляет собой маленький позолоченный граммофон).

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    Комментарии (1)

    07A
    И ни одного победителя от Украины? Теперь ясно, на чьей стороне "Гремми"! Всех на "Миротворец"!
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