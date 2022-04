Песня дуэта Silc Sonic взяла две «Грэмми», лучшим новым исполнителем признана Оливия Родриго

Учредить премию предложила в середине 1950-х годов Ассоциация звукозаписывающих компаний США (Recording Industry Association of America, RIAA). В 1957 году для присуждения награды была создана Национальная академия искусства и науки звукозаписи (National Academy of Recording Arts and Sciences; или Академия звукозаписи, The Recording Academy), и на следующий год она учредила премию Grammy (от слова «граммофон» — приз представляет собой маленький позолоченный граммофон).