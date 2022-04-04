Песня дуэта Silc Sonic взяла две «Грэмми», лучшим новым исполнителем признана Оливия Родриго

В Лас-Вегасе, США, на MGM Grand Garden Arena 3 апреля вручили
Победителями в номинациях стали:
- Лучший новый исполнитель — Оливия Родриго (Drivers License);
- Песня года — Leave The Door Open (рэп-дуэт Silc Sonic — Бруно Марс и Андерсон Пак);
- Альбом года — We Are (Джон Батист);
- Запись года — Leave The Door Open (рэп-дуэт Silc Sonic);
- Лучший рок-альбом — Medicine at Midnight (Foo Fighters);
- Лучшая рок-песня — Waiting On a War (Foo Fighters);
- Лучшее исполнение музыки в жанре рок — Making a Fire (Foo Fighters).
Таким образом, песня Leave The Door Open от Silk Sonic получила две «Грэмми». Лучший новый исполнитель 18-летняя Оливия Родриго номинировалась также в категориях «Лучший альбом», «Лучшая запись года» и претендовала на награду в категории «Песня года».