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Казахский диджей, получивший «Грэмми», записал звуки ЛАЭС для нового трека

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Казахский диджей Imanbek, ставший в минувшем марте лауреатом «Грэмми», приехал на ЛАЭС «ловить» звуки турбин, генераторов и другого оборудования. Какую песню украсят гул и щелчки из Ленобласти, пока не уточняется. Та работа музыканта, что покорила танцполы всего мира, была сделана на основе песни Roses гайано-американского рэпера SAINt JHN.

«Я планирую использовать сделанные на ЛАЭС записи в качестве дополнительных звуковых эффектов при создании одной из моих композиций, — приводит слова диджея пресс-служба объекта. — Всплески, гудения, шумы, потрескивания, свисты — эти «производственные» звуки непривычны для музыкантов и слушателей. Но они определенно украсят музыкальное произведение, добавят ему характера и индивидуальности».

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Кроме композиции Иманбека Зейкенова, в интернете появится и библиотека сэмплов, которую выложат в общий доступ, чтобы ею пользовались и другие диджеи.

Фото: пресс-служба ЛАЭС

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