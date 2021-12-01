Казахский диджей, получивший «Грэмми», записал звуки ЛАЭС для нового трека

Казахский диджей Imanbek, ставший в минувшем марте лауреатом «Грэмми», приехал на ЛАЭС «ловить» звуки турбин, генераторов и другого оборудования. Какую песню украсят гул и щелчки из Ленобласти, пока не уточняется. Та работа музыканта, что покорила танцполы всего мира, была сделана на основе песни Roses гайано-американского рэпера SAINt JHN.



«Я планирую использовать сделанные на ЛАЭС записи в качестве дополнительных звуковых эффектов при создании одной из моих композиций, — приводит слова диджея пресс-служба объекта. — Всплески, гудения, шумы, потрескивания, свисты — эти «производственные» звуки непривычны для музыкантов и слушателей. Но они определенно украсят музыкальное произведение, добавят ему характера и индивидуальности».