Житель Петербурга вынудил полицию проверять свои ЛГБТ-фантазии

В Выборгском районе Петербурга полицейские приехали за популяризаторами однополой любви, а попали на гавайскую вечеринку. Об этом стало известно «Фонтанке» 30 января.



На защиту закона и традиционных ценностей сотрудников правоохранительных органов призвали в ночь с пятницы на субботу. Мужчина с повышенной социальной ответственностью заявил, что ЛГБТ-идеи несут в массы посетители боулинг-клуба на Новолитовской улице, 15.



Из радужного, судя по всему, в заведении было только настроение. В клубе проходила вечеринка в гавайском стиле, гости были одеты пёстро. Получившие нетрадиционное приглашение полицейские на чужом празднике задерживаться не стали.

