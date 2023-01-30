    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как -2

    3 м/с, ю-з

    734мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd69.34eur75.41

    Житель Петербурга вынудил полицию проверять свои ЛГБТ-фантазии

    1874
    7 комментариев

    В Выборгском районе Петербурга полицейские приехали за популяризаторами однополой любви, а попали на гавайскую вечеринку. Об этом стало известно «Фонтанке» 30 января.

    На защиту закона и традиционных ценностей сотрудников правоохранительных органов призвали в ночь с пятницы на субботу. Мужчина с повышенной социальной ответственностью заявил, что ЛГБТ-идеи несут в массы посетители боулинг-клуба на Новолитовской улице, 15.

    Из радужного, судя по всему, в заведении было только настроение. В клубе проходила вечеринка в гавайском стиле, гости были одеты пёстро. Получившие нетрадиционное приглашение полицейские на чужом празднике задерживаться не стали.

    Фантазию заявителя, вероятно, возбудил алкоголь.

    Отдыху посетителей случившееся, похоже, не помешало: до сотрудников клуба «Алмак», которые вышли на работу в понедельник, рассказы о внештатной ситуации на выходных ещё не дошли.

    Тем временем радуги в Петербурге становится меньше. Решив не ждать жалоб, в городе меняют название театрального фестиваля. Депутат Госдумы и один из авторов закона о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола Александр Хинштейн заверил, что с инициативой всё же поспешили — радугу пока не запрещали.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close