Житель Петербурга вынудил полицию проверять свои ЛГБТ-фантазии

В Выборгском районе Петербурга полицейские приехали за популяризаторами однополой любви, а попали на гавайскую вечеринку. Об этом стало известно «Фонтанке» 30 января.
На защиту закона и традиционных ценностей сотрудников правоохранительных органов призвали в ночь с пятницы на субботу. Мужчина с повышенной социальной ответственностью заявил, что ЛГБТ-идеи несут в массы посетители боулинг-клуба на Новолитовской улице, 15.
Из радужного, судя по всему, в заведении было только настроение. В клубе проходила вечеринка в гавайском стиле, гости были одеты пёстро. Получившие нетрадиционное приглашение полицейские на чужом празднике задерживаться не стали.
Фантазию заявителя, вероятно, возбудил алкоголь.
Отдыху посетителей случившееся, похоже, не помешало: до сотрудников клуба «Алмак», которые вышли на работу в понедельник, рассказы о внештатной ситуации на выходных ещё не дошли.
Тем временем радуги в Петербурге становится меньше. Решив не ждать жалоб, в городе меняют название театрального фестиваля. Депутат Госдумы и один из авторов закона о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола Александр Хинштейн заверил, что с инициативой всё же поспешили — радугу пока не запрещали.