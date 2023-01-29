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    Депутат Хинштейн удивился переименованию фестиваля «Радуга» в Петербурге

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    Депутат Госдумы и один из авторов закона о запрете пропаганды ЛГБТ и смене пола Александр Хинштейн удивленно отреагировал на инициативу по переименованию театрального фестиваля «Радуга» в Петербурге.

    Как писала «Фонтанка», теперь он будет именоваться «Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева». На всякий случай, чтобы ничего не пропагандировать.

    «Никто таких требований фестивалю не выдвигал, но его руководитель Светлана Лаврецова объяснила журналистам, что действует «на опережение», поскольку мы наблюдаем, до какого маразма это (запрет на пропаганду ЛГБТ?) доходит в окружающей реальности. Хочу успокоить уважаемую Светлану Васильевну. Наши законы никаким образом не запрещают и не отменяют радугу», — заверил Хинштейн в своём Telegram-канале 29 января.

    Но, как добавил депутат, есть одно условие: радуга должна быть правильная — семицветная, а не вариант без голубого цвета.

    Он отметил, что в России и в данный момент работает множество предприятий с названием «Радуга». Они выпускают книги и ювелирные украшения, мебель, текстиль и даже жидкое мыло. «Что же, их всех переименовывать? Нет, конечно. Так вопрос не ставился никогда и не может ставиться», — заявил Хинштейн.

    Он призвал «сохранять здравый смысл» и «не впадать в крайности». Депутат заверил, что и мультфильму «Голубой щенок» «наши законы тоже ничем не грозят».

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