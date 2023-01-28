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    «Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ». Театральный фестиваль «Радуга» сменил название

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    Известный петербургский театральный фестиваль «Радуга» изменил название — теперь на сайте он значится как Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева, сообщает журнал «Театр» 28 января.

    Директор ТЮЗа им. А.А. Брянцева и руководитель Фестиваля Светлана Лаврецова рассказала изданию, что задумались о смене названия, еще когда вышел закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

    «Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ, поэтому собирались нашей командой и решали, на опережение поменять название или временно его убрать. С одной стороны, мы наблюдаем, до какого маразма это доходит в окружающей реальности. С другой — это наш бренд. Деньги государство нам выделяет на «Радугу», и театры с нами общаются тоже как с «Радугой»», — отметила она.

    Решение о смене названия еще не окончательное: руководители фестиваля будут советоваться, а когда определятся, сообщат об этом официально, предупреждает Светлана Лаврецова.

    В субботу бороться с пропагандой ЛГБТ начали и в Омске: под раздачу попали разноцветные голуби, которых планировали установить на городской набережной.

    Сам закон Владимир Путин подписал в начале декабря — ранее запрет был только на пропаганду ЛГБТ в отношении несовершеннолетних. Нарушителям грозит штраф от 50 до 400 тысяч рублей для физических лиц, от 100 до 800 тысяч — для должностных лиц, а от 800 тысяч до 5 млн рублей — для юридических.

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    ТеатрТеатральный фестивальТЮЗ имени Брянцева
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