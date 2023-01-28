«Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ». Театральный фестиваль «Радуга» сменил название

Известный петербургский театральный фестиваль «Радуга» изменил название — теперь на сайте он значится как Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева, сообщает журнал «Театр» 28 января.



Директор ТЮЗа им. А.А. Брянцева и руководитель Фестиваля Светлана Лаврецова рассказала изданию, что задумались о смене названия, еще когда вышел закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

«Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ, поэтому собирались нашей командой и решали, на опережение поменять название или временно его убрать. С одной стороны, мы наблюдаем, до какого маразма это доходит в окружающей реальности. С другой — это наш бренд. Деньги государство нам выделяет на «Радугу», и театры с нами общаются тоже как с «Радугой»», — отметила она.