«Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ». Театральный фестиваль «Радуга» сменил название

Известный петербургский театральный фестиваль «Радуга» изменил название — теперь на сайте он значится как Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева, сообщает журнал «Театр» 28 января.
Директор ТЮЗа им. А.А. Брянцева и руководитель Фестиваля Светлана Лаврецова рассказала изданию, что задумались о смене названия, еще когда вышел закон о запрете пропаганды ЛГБТ.
«Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ, поэтому собирались нашей командой и решали, на опережение поменять название или временно его убрать. С одной стороны, мы наблюдаем, до какого маразма это доходит в окружающей реальности. С другой — это наш бренд. Деньги государство нам выделяет на «Радугу», и театры с нами общаются тоже как с «Радугой»», — отметила она.
Решение о смене названия еще не окончательное: руководители фестиваля будут советоваться, а когда определятся, сообщат об этом официально, предупреждает Светлана Лаврецова.
В субботу бороться с пропагандой ЛГБТ начали и в Омске: под раздачу попали разноцветные голуби, которых планировали установить на городской набережной.
Сам закон Владимир Путин подписал в начале декабря — ранее запрет был только на пропаганду ЛГБТ в отношении несовершеннолетних. Нарушителям грозит штраф от 50 до 400 тысяч рублей для физических лиц, от 100 до 800 тысяч — для должностных лиц, а от 800 тысяч до 5 млн рублей — для юридических.