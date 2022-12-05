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    Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии

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    38 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии. Документ опубликован 5 декабря на портале правовой информации.

    Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и ряд других документов. Теперь в России полностью запрещена такая пропаганда как среди несовершеннолетних, так и взрослых. Требование касается всего, из чего можно черпать информацию, — кино, книг, компьютерных игр, СМИ и так далее. Также запрещено продавать определенную категорию товаров, однако четких критериев того, что можно считать пропагандой, указывали ретейлеры, нет.

    Изменения были внесены и в КоАП. За нарушение запрета пропаганды ЛГБТ будет грозить штраф от 50 до 400 тысяч рублей для граждан, от 100 до 800 тысяч — для должностных лиц, от 800 тысяч до 5 млн рублей — для юрлиц или приостановление их деятельности до 90 суток.

    Наказание за пропаганду педофилии — штрафы от 200 до 800 тысяч рублей для граждан, от 400 тысяч до 2 млн — для должностных лиц, и от 1 до 10 млн рублей — для юрлиц.

    А за распространение среди детей информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной «вызвать у них желание сменить пол», будут грозить штрафы от 50 до 200 тысяч рублей для граждан, от 100 до 400 тысяч — для должностных лиц, и от 800 тысяч до 4 млн рублей — для юрлиц.

    Иностранцев за подобные нарушения и вовсе будут выдворять из России.

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    Комментарии 37

    своих не бросаем05 Дек 2022 в 17:25
    геи против геев.
    +0−0
    Kitezh05 Дек 2022 в 17:25
    Сколько живу, пропаганды как таковой не встречал, наверное, в отличие от законотворцев, держусь подальше от информации, которая и так является достаточно закрытой для обычного человека.
    Четкого определения, что такое "пропаганда" в контексте данного закона тоже не увидел пока, впрочем.
    +0−1
    Йёхан05 Дек 2022 в 17:23
    В СССР секса как известно - не было!
    Теперь и этой нечисти в России не будет, закон суров, но это закон.

    — Как называется человек, который спит с мужчиной?
    — Гей!
    — Неправильно, женщина.
    +0−0
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