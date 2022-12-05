Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии

Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и ряд других документов. Теперь в России полностью запрещена такая пропаганда как среди несовершеннолетних, так и взрослых. Требование касается всего, из чего можно черпать информацию, — кино, книг, компьютерных игр, СМИ и так далее. Также запрещено продавать определенную категорию товаров, однако четких критериев того, что можно считать пропагандой, указывали ретейлеры, нет.

Изменения были внесены и в КоАП. За нарушение запрета пропаганды ЛГБТ будет грозить штраф от 50 до 400 тысяч рублей для граждан, от 100 до 800 тысяч — для должностных лиц, от 800 тысяч до 5 млн рублей — для юрлиц или приостановление их деятельности до 90 суток.

Наказание за пропаганду педофилии — штрафы от 200 до 800 тысяч рублей для граждан, от 400 тысяч до 2 млн — для должностных лиц, и от 1 до 10 млн рублей — для юрлиц.



А за распространение среди детей информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной «вызвать у них желание сменить пол», будут грозить штрафы от 50 до 200 тысяч рублей для граждан, от 100 до 400 тысяч — для должностных лиц, и от 800 тысяч до 4 млн рублей — для юрлиц.

