Нелюбовь и голуби. Мэр Омска уличил цветных птиц в пропаганде ЛГБТ

Мэр Омска Сергей Шелест отправил на доработку проект скульптуры разноцветных голубей на городской набережной из-за «вектора в части ЛГБТ», сообщает «Омск-информ» 28 января.



На заседании художественно-экспертного совета при мэре посоветовали перекрасить птиц в белый цвет и найти для них более «уместную» площадку. «Меня смущает цветовая гамма птиц. Однозначно есть направление вектора в части ЛГБТ. <...> Я не хочу быть мэром, который пропагандирует ЛГБТ», — заявил Сергей Шелест.



По мнению градоначальника, радужных голубей могут разрушить вандалы: если уж даже памятники, «которые даже не вызывают никаких отрицательных эмоций», ломают, то птицам-пропагандистам достанется точно.

