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    Нелюбовь и голуби. Мэр Омска уличил цветных птиц в пропаганде ЛГБТ

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    Мэр Омска Сергей Шелест отправил на доработку проект скульптуры разноцветных голубей на городской набережной из-за «вектора в части ЛГБТ», сообщает «Омск-информ» 28 января.

    На заседании художественно-экспертного совета при мэре посоветовали перекрасить птиц в белый цвет и найти для них более «уместную» площадку. «Меня смущает цветовая гамма птиц. Однозначно есть направление вектора в части ЛГБТ. <...> Я не хочу быть мэром, который пропагандирует ЛГБТ», — заявил Сергей Шелест.

    По мнению градоначальника, радужных голубей могут разрушить вандалы: если уж даже памятники, «которые даже не вызывают никаких отрицательных эмоций», ломают, то птицам-пропагандистам достанется точно.

    Установить бетонных голубей на набережной у речного вокзала предлагали частный инвестор Алексей Глазачев и организатор фестиваля «Интерьеры улиц» Юлия Ковалевская. По мнению авторов, радужные птицы символизируют «легкость и жизнерадостность».

    В начале декабря Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии — ранее подобный закон распространялся только на пропаганду в отношении несовершеннолетних. Нарушителям грозит штраф от 50 до 400 тысяч рублей для физических лиц, от 100 до 800 тысяч — для должностных лиц, а от 800 тысяч до 5 млн рублей — для юридических.

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    ЛГБТОмскСкульптура
    ЛАЙК1
    СМЕХ17
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ10
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