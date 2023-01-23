Два часа на Солженицына. Депутаты могут не волноваться, «Архипелаг ГУЛАГ» в школах и так не читают

Фото: Эмин Джафаров/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Одна из главных книг о сталинских репрессиях попала в российские учебники благодаря Владимиру Путину. Спустя десяток лет депутаты видят в ней «жёсткую критику русских» и «унижение собственного народа», поэтому произведение предложили убрать из школьной программы. Как выяснила «Фонтанка», несмотря на формальное присутствие в курсе по литературе, «Архипелаг ГУЛАГ» дети не читают. На это просто нет времени.



Обсуждать Солженицына в школьной программе начали после заявления депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Вяткина, по мнению которого, «произведение не прошло проверку временем», а факты в нём «высосаны из пальца». Коллегу поддержал депутат от Тюменской области Николай Брыкин, он процитировал советского писателя Сергея Михалкова: «Читая «Архипелаг ГУЛАГ», буквально ощущаешь, как распаляется автор, у которого своя истина. Жесткая критика русских, откровенное унижение собственного народа, ядовитые фразы — всего этого в книге в изобилии. Пусть с некоторыми замечаниями Солженицына и можно согласиться, не очень-то приятно читать, как твою страну и тебя вместе с ней поливают грязью». Затем в «Единой России» опровергли планы исключить «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы, уточнив, что подобные решения — это сложный процесс, который не основывается на частном мнении.



«Архипелаг ГУЛАГ» включили в школьную программу в 2009 году по поручению премьер-министра Владимира Путина. «Без знания того, что здесь (в книге) изложено, у нас не будет полного представления о нашей стране, и мы с трудом сможем думать о будущем», — отмечал Путин.

Ранее обязательными для прочтения были рассказ «Матрёнин двор» и повесть «Один день Ивана Денисовича». С «Архипелагом ГУЛАГ» знакомились только ученики профильных классов.

За адаптацию трёхтомника для школьников взялась вдова писателя Наталья Солженицына. Она сократила оригинальное произведение в четыре раза. Книга вышла в 2010 году в издательстве «Просвещение», сообщалось о 10 тысячах экземплярах. По словам Солженицыной, без знания и изучения событий, описанных в книге, «мы не то что не сдадим экзамен на модернизацию, но и на выживание, на самоспасение».



Как рассказала «Фонтанке» кандидат филологических наук, доцент Петербургской академии постдипломного педагогического образования Юлия Малкова, в одиннадцатом классе как на базовом, так и на углублённому уровне на изучение творчества Александра Солженицына заложено два часа. Как правило, ученики на первом уроке разбирают «Один день Ивана Денисовича», а на втором — остальные произведения Солженицына, включая «Архипелаг ГУЛАГ».

В ноябре 2022 года Минпросвещения утвердило новый перечень школьных учебников. В базовую программу по литературе для 11-х классов (три урока в неделю) вошёл учебник Виктора Журавлева. В нём даётся только краткая характеристика «Архипелага ГУЛАГ», при этом автор пособия не закладывает вопросов или заданий по этому произведению.



Углублённо литературу выпускники изучают по учебнику Веры Коровиной. В пособии приводятся фрагменты произведения, также выводится несколько тезисов. «Архипелаг ГУЛАГ» как развенчание тоталитарной власти сталинской эпохи. Надо обратить внимание на отражение в романе трагического опыта русской истории, на тему трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и ответственности народа, его руководителя за настоящее и будущее страны», — зачитала отрывок из учебника Юлия Малкова.

Малкова работает методистом 14 лет, каждый год под её руководством повышают квалификацию порядка 50 учителей литературы. «Никогда учителя не задавали вопросы, как вести урок по этой книге. Им некогда. С программой, как правило, не успевают, ведь это не только лекции, ещё дети должны прочитать. А дети сейчас плохо читают, — отмечает она. — Литература учит анализировать произведение: тема, композиция, как создаётся образ, авторская позиция. Это произведение — неудобоваримое для школьного анализа. Учителя предпочитают дать спецкурс по лирике, побольше часов на Толстого, Довлатова — то, что учителям самим легче изучать».



В кодификаторе ЕГЭ-2023 произведение вошло в группу В. Это значит, что оно не обязательно и может изучаться по выбору учителя. По словам Малковой, в экзамен по литературе вопросов по «Архипелагу…» не включали. Если и встречаются тексты не из основной программы, то это лирика. Задания ориентированы на разбор незнакомого поэтического произведения.

Методист также отмечает, что вместить трёхтомник в школьную программу физически невозможно; даже книга Натальи Солженицыной рассчитана скорее на спецкурс по произведению, чем на обычные уроки. «Учитель сейчас — прагматик, и мы ориентируем детей, чтобы они хорошо сдали экзамены», — добавляет Малкова.





Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

