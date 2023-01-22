Соавтор закона о фейках предложил удалить из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ»

Литературные произведения, которые не прошли «испытание временем», должны быть исключены из школьной программы по литературе. Такое предложение озвучил депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Вяткин, пишет 22 января ТАСС. В пример он привел «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына.



«Те произведения, которые не выдержали испытание временем, которые не соответствуют действительности, «сплетни в виде версий», как Высоцкий писал и пел, без всякого сомнения, должны быть из школьной программы исключены», — цитирует агентство Вяткина. Депутат добавил, что при корректировке программы планируется «опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, на мнение родительского и педагогического сообществ».