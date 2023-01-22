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    Соавтор закона о фейках предложил удалить из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ»

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    Литературные произведения, которые не прошли «испытание временем», должны быть исключены из школьной программы по литературе. Такое предложение озвучил депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Вяткин, пишет 22 января ТАСС. В пример он привел «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына.

    «Те произведения, которые не выдержали испытание временем, которые не соответствуют действительности, «сплетни в виде версий», как Высоцкий писал и пел, без всякого сомнения, должны быть из школьной программы исключены», — цитирует агентство Вяткина. Депутат добавил, что при корректировке программы планируется «опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, на мнение родительского и педагогического сообществ».

    По мнению депутата, «Архипелагу ГУЛАГа» «недолго осталось находиться в школьных программах». Народный избранник считает, что Солженицыным были «высосаны из пальца» и придуманы многие факты, поскольку те не нашли подтверждения при проверке историками.

    Вяткин подчеркнул, что в Госдуме намерены восстановить историческую справедливость в отношении произведений советских писателей, которые воспитывают чувство патриотизма и сохраняют историческую память.

    Вяткин является одним из авторов нашумевшего закона о «фейках», принятого Госдумой в 2019 году. О том, зачем нужны законы про неуважение и fake news, Дмитрий Вяткин и сенатор Андрей Клишас рассказали «Фонтанке».

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    ГУЛАГЗакон о фейкахШкольная программаСоловецкий архипелагСолженицын
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