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    В Госдуме опровергли планы исключить «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы

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    Вопрос об исключении «Архипелага ГУЛАГа» из школьной программы не обсуждался ни во фракции «Единой России», ни на заседании профильного комитета Госдумы. Об этом со ссылкой на председателя комитета по просвещению нижней палаты парламента РФ Ольги Казаковой сообщает официальный телеграм-канал партии 22 января.

    Казакова отметила, что вопросы исключения из школьной программы того или иного раздела, произведения или, наоборот, включения в программу — это сложный и длительный процесс. По ее словам, такие решения не принимаются просто так, на основании частного мнения, и принят закон, который как раз это регулирует. «В нем такие предметы, как история, литература, получили особую степень защищённости. В соответствии с ним федеральная программа по литературе утверждена для всех школ страны. И вопрос об исключении произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» не стоял и не стоит», — цитирует «Единая Россия» слова Казаковой.

    Ранее исключить произведение Александра Солженицына из школьной программы по литературе предложил депутат Госдумы, соавтор закона о «фейках» Дмитрий Вяткин. По его мнению, из программы необходимо удалить книги, которые «не выдержали испытание временем, которые не соответствуют действительности, "сплетни в виде версий"».

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