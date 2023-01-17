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    17 февраля — круглый стол «Красиво жить не запретишь: как меняется архитектура новостроек»

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    Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Какие архитектурные тренды можно выделить в современных новостройках? Что их отличает принципиально от зданий 10- или 20-летней давности?
    • Что влияет на смену стиля новостроек? На что ориентируются архитектурные бюро?
    • Могут ли и должны ли районы массовой застройки иметь свое лицо? Есть ли перспектива налаживания взаимодействия между застройщиками для создания единого стиля или в этом нет необходимости?
    • Архитектура в масс-маркете — можно ли строить бюджетно и при этом красиво?
    • Что можно считать красивым с точки зрения профессионалов сегодня? Или на вкус и цвет всегда найдутся недовольные?
    • Какие требования к архитектуре диктует функциональность застройки?
    • Внимание к деталям: как разнообразить застройку с помощью отдельных элементов: декора, дверей, декоративных решеток?
    • Что останется в истории? Будут ли архитектуру 21 века разглядывать так же, как исторические сооружения? Могут ли это быть жилые здания?

    В Правила землепользования и застройки в Ленобласти начали включать требования к цветам фасадов зданий, а в Петербурге депутаты ЗакСа сами лишили себя полномочий согласовывать архитектурный облик новых зданий. Такие архитектурные новости принес нам конец прошлого года. Между тем, новостройки Петербурга хоть и стали выглядеть более разнообразно, чем в известном фильме на третьей улице строителей, однако найти свое «лицо», которое отличало бы проект от многих других удается не всем. О том, какие архитектурные тренды сейчас лидируют при создании новостроек города и области — поговорим на круглом столе.

    К участию приглашаются архитектурные бюро, архитекторы, застройщики, эксперты рынка.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 /17февраля 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Ольга Карпусь, ok@fontanka.ru, +7 (921) 902–69–91

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