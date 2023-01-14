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    Обидчики попавшей в ловушку женщины-курьера найдены. Их уже арестовали в Петербурге

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    В Петербурге искали обидчиков женщины-курьера, у которой отняли мобильные телефоны и заперли в квартире. Кандидаты на этот статус нашлись — и уже арестованы.

    Накануне подозреваемых арестовали, как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 января. Один попался в среду на Тихоокеанской улице: ему 33 года, он приехал из Новгородской области и уже имел серьезные проблемы с законом. Другого, 45-летнего жителя Мурино, на следующий день задержали на Большой Монетной.

    Мужчины отправились в изолятор временного содержания. Первый уже сидел за убийство, а также замечен в пьяном вождении и был осужден по «наркотической» статье.

    Как писала «Фонтанка», на новогодних праздниках женщина-курьер привезла на Гатчинскую улицу заказ — дорогой мобильный телефон. По словам пострадавшей, ее встретили двое мужчин, забрали и заказ, и личный телефон курьера, а потом заперли ее в квартире. Жилье сдавали на сутки, а освободил узницу сосед.

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