Обидчики попавшей в ловушку женщины-курьера найдены. Их уже арестовали в Петербурге

В Петербурге искали обидчиков женщины-курьера, у которой отняли мобильные телефоны и заперли в квартире. Кандидаты на этот статус нашлись — и уже арестованы.

Накануне подозреваемых арестовали, как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 января. Один попался в среду на Тихоокеанской улице: ему 33 года, он приехал из Новгородской области и уже имел серьезные проблемы с законом. Другого, 45-летнего жителя Мурино, на следующий день задержали на Большой Монетной.

Мужчины отправились в изолятор временного содержания. Первый уже сидел за убийство, а также замечен в пьяном вождении и был осужден по «наркотической» статье.