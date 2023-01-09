Женщина-курьер стала жертвой тщательно спланированного ограбления в Петербурге. Полиция ищет мужчину с синяками

Любопытный сосед освободил из недолгого заключения женщину, которая привезла заказ к квартире в Петроградском районе.



В полицию житель дома 2 по Гатчинской улице обратился 7 января в 22:15, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 января. Он сообщил, что обнаружил в соседней квартире женщину, которая сообщила, что её ограбили и заперли двое злоумышленников.



Пострадавшая — 50-летняя петербурженка сообщила полиции, что привезла на Гатчинскую заказ — дорогой мобильный телефон. Её встретили двое мужчин, которые забрали не только новый сотовый, но и телефон курьера. После чего заперли её в квартире.

