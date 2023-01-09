Женщина-курьер стала жертвой тщательно спланированного ограбления в Петербурге. Полиция ищет мужчину с синяками

Любопытный сосед освободил из недолгого заключения женщину, которая привезла заказ к квартире в Петроградском районе.
В полицию житель дома 2 по Гатчинской улице обратился 7 января в 22:15, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 января. Он сообщил, что обнаружил в соседней квартире женщину, которая сообщила, что её ограбили и заперли двое злоумышленников.
Пострадавшая — 50-летняя петербурженка сообщила полиции, что привезла на Гатчинскую заказ — дорогой мобильный телефон. Её встретили двое мужчин, которые забрали не только новый сотовый, но и телефон курьера. После чего заперли её в квартире.
Чуть позже, по предварительной информации, в полиции поговорили с хозяином жилья: он уверял, что квартиру на сутки сдал неизвестному.
Пострадавшая вспомнила, что грабители — мужчины в возрасте до 30 лет. Один был в серой шапке и сером свитере, а второй во всем темном, да еще и с синяками под глазами.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».