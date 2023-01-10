Ретроэлектричка «Лахта» имеет шанс стать «Лыжной стрелой»

Фото: rzd.ru Поделиться Поделиться





ОАО «РЖД» в период новогодних каникул подготовило петербуржцам необычное развлечение — возможность прокатиться на настоящей «круглолобой» электричке по доселе невиданному маршруту — от Финляндского вокзала через Токсово-Орехово-Каменногорск в Выборг. С Приозерского хода поезд уходит на новую ветку на станции Лосево-1. Что предшествовало появлению маршрута и что будет (но это не точно) после его закрытия — в материале «Фонтанки.ру».



Фото: rzd.ru Фото: rzd.ru Фото: rzd.ru Фото: rzd.ru Фото: rzd.ru Фото: rzd.ru Фото: rzd.ru Поделиться Поделиться





Двухпутный электрифицированный участок Лосево-1 — Каменногорск протяженностью 65 км построен в 2017 году. Основной его задачей было стать дублером Выборгского хода для грузовых поездов, которые освобождали прямой путь для поездов «Аллегро» и «Ласточка». Участок от Каменногорска до Выборга был реконструирован из однопутного в двухпутный электрифицированный еще раньше, движение по нему открыто 2 августа 2015 года. В результате станция Каменногорск получила полноценную доступность на любом виде тяги с двух сторон: с Приозерского и с Выборгского ходов. Помимо разгрузки Выборгского хода, у железнодорожников были планы и на активное использование погранперехода Светогорск — Иматранкоски. Линия на Светогорск берет начало как раз в Каменногорске. Скажем больше: железнодорожники успели даже совершить пробную поездку на «Ласточке» до финской Иматры — были планы запуска графикового международного движения на подвижном составе Российских железных дорог (в отличие от составов «Aллегро», принадлежавших финской стороне).



По участку Лосево-1 — Каменногорск после завершения работ железнодорожники планировали пропускать 59 пар грузовых поездов в сутки. Участок Каменногорск — Выборг должен был принять 39 пар грузовых поездов и 5 пар пригородных. Однако cегодня между Каменногорском и Лосево-1 проходит одна-две пары поездов, а то и вовсе ни одной. По участку Каменногорск — Выборг проходит три-четыре «вертушки» (так железнодорожники называют неделимые составы для перевозки сыпучих грузов). По этому участку проходит также две пары пригородных поездов Выборг — Хийтола и две «Ласточки» сообщением Санкт-Петербург — Сортавала. Между Лосево-1 и Каменногорском ни пригородного, ни пассажирского движения нет, хотя планы по пригороду были: под электрички построено несколько высоких платформ, на которых за всю их историю не вышел ни один пассажир.



На сегодняшний день поезда «Aллегро» канули в Лету, грузопоток в сторону Финляндии по Выборгскому ходу иссяк. Причины — не в зоне ответственности железнодорожников.

Так, неожиданным образом оказались созданы предпосылки для курсирования туристического поезда по пустующей ветке. Поезд «Лахта» в новогодние праздники уходил с Финляндского вокзала в 8:30, в пути — пять остановок: в Токсово, Кавголово, Орехово, на 69 километре (во внутренней железнодорожной телеграмме отчего-то названном «Игорой») и в Каменногорске.



Время в пути — 3 часа 25 минут. Первые четыре остановки явно ориентированы на любителей лыжных прогулок. Десятиминутная стоянка в Каменногорске будто специально сделана для железнодорожных фотографов, которых в составе — едва ли не половина от всех пассажиров. На самом деле это возможность пересесть на «Ласточку», прибывшую сюда своим ходом и далее под тягой тепловоза следующую в Сортавалу. Те, кто не хотел вставать рано за ретро-счастьем, но хотел в Сортавалу, могли сесть на эту же «Ласточку» в Петербурге в 9:20. Прямая «Ласточка» до Сортавалы через Кузнечное на дни курсирования новогоднего состава была отменена.



Обратно «Лахта» отправлялась из Выборга в 17:00 и прибывала на Финляндский вокзал в 21:00.

«Лахта» — не первое имя этого электропоезда. Машина ЭР2–980 построена в 1972 году. В 2006 году прошла капремонт. Со временем, по мере поступления новых составов, была выведена из эксплуатации.

Дальнейшая судьба машины была бы незавидной, если бы в 2020 году ее, уже отставленную от эксплуатации, не решили использовать на туристических маршрутах в Сочи. На лобовой части появилось имя «Сочи», но побегать под таким именем поезду было не суждено — слишком плотный трафик на сочинском узле не оставлял ему места.



Следующее имя машины — «Яхрома». Оно присвоено машине в том же году. В ОАО «РЖД» приняли решение о запуске туристического поезда от Москвы до станции Яхрома. Состав был возвращен в ремонтное депо СПб-Балтийский, где на него были установлены инверторы, преобразующие напряжение цепей управления вагонов этой серии 50В в привычные нам 220В. Появилась возможность укомплектования вагонов кулерами, USB-розетками и, самое главное, биотуалетными модулями, как на «Ласточках» серии ЭС2Г. В салонах появились стойки для лыж, а между диванами — полочки для напитков и мини-контейнеры для мусора.

Запуск «Яхромы» чуть не был сорван: буквально за несколько дней до передачи машины на Московскую дорогу произошел пожар, полностью уничтоживший один из головных вагонов. Ему на замену срочно был доставлен другой. Так как все предыдущие работы по «Яхроме» выполнялись командой энтузиастов, то проблем с авральными работами не возникло. Взялись и сделали.



Идея «Яхромы» принадлежала заместителю генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрию Пегову. По его же совету стандартные диваны были заменены на реечные. «Дмитрий Владимирович очень трепетно и ревностно относится к сохранению исторического наследия нашего транспорта и всегда старается принять участие в самом процессе», — так охарактеризовал куратора проектов, связанных с ЭР2К-980, начальник Октябрьской моторвагонной дирекции Тимур Кунин.

«Яхрома» осталась в прошлом, и сегодня на лобовых частях кабин красуется новое имя.

Пассажиры, приходящие на «Лахту», вспоминают: «Как раньше», но это лишь стилизация. Яркая красная «галочка» на лобовой части кабин мало того, что является имитацией старой цветографической схемы, так еще и на машинах серии ЭР2 девятисотых номеров никогда не применялась, здесь были обычные прямые полосы. Реечные диваны из сосновых реек на металлическом каркасе также лишь имитируют старые, полностью деревянные, с буковыми или дубовыми рейками. Дневное освещение «сжирает» часть уюта, хотя остается его, конечно, с лихвой. Деревянные салонные и межвагонные двери уступили место металлическим. Заглянув через окошко в кабину, мы обнаружили, что прибор для измерения и регистрации скорости — скоростемер — заменен современным комплексным локомотивным устройством безопасности (КЛУБ-У).



Разобраться с соотношением комфорта и стиля «ретро» помог Тимур Кунин: «Тут вопрос открытый, кому-то не нравятся пластиковые диваны, кому-то кресла на «Ласточках». Но в электропоезде созданы все условия для комфортного проезда». От себя автор, в прошлом — машинист электропоезда, может добавить: помимо всего перечисленного, в вагонах уютно. В современных электричках есть и комфорт, и удобства, но вот уюта — нет. А здесь — пожалуйста. Приходите, располагайтесь, наслаждайтесь. Ну и профессиональный лайфхак: если успеете, выбирайте диваны, под которыми нет печек. Попу не напечет.

Самым неожиданным решением в «Лахте» стало появление в вагоне Гоши, он же Гога, и Катерины из фильма «Москва слезам не верит». Сидят себе один напротив другого, знакомятся. Гоша в грязных ботинках, все по классике. Не забыт и самовар. Восковые фигуры смонтированы в вагоне под нынешний цикл поездок. Они, наравне с советской стилистикой в убранстве вагонов, стали самой популярной у пассажиров фотозоной.



Еще из позитивного (хотя в этом материале позитивное почти все). В Октябрьской моторвагонной дирекции нашли способ обеспечить нормальную работу радиооповещения. Объявления слышны отчетливо, без привычного в электричках подвизгивания. Все объявления машинистом делаются вживую, без использования звуковых заготовок. «Как раньше» — снова отмечают пассажиры. В составе десять вагонов (в отличие от шести или восьми в обычных электричках).

Подводя итог поездки, отметим: при всех плюсах, железнодорожникам есть, над чем поработать. Несмотря на остановки близ лыжных склонов, лыжников в составе можно было пересчитать по пальцам. В этих поездках были замечены компании железнодорожных фанатов, прибывшие «пробить» новый маршрут, фотографы, видеоблогеры, пишущие стримы в вагонах и около них. В один из дней пассажирами были даже машинисты паровозов. Рано или поздно эта часть пассажиров свой интерес удовлетворит, и останутся те, кому действительно нужно из точки А в точку Б, а вот захотят ли они ехать 195 километров за три с половиной часа на деревянных диванах — большой вопрос.



О будущем машины и перспективах появления обычных электричек на новом участке начальник Октябрьской моторвагонной дирекции Тимур Кунин говорит аккуратно: «При наличии спроса и заказа субъекта [Федерации], есть возможность продолжить эксплуатацию на этом участке, при отсутствии такого заказа машина будет эксплуатироваться под существующий заказ на „Лыжные стрелы», у нас их две. Что же касается летнего периода, также на данный момент формируется проект и изучение спроса на мультимодальные туристические перевозки в пригороды Санкт-Петербурга. Запуск пригородного движения на участке Лосево — Каменногорск зависит от субъекта Федерации. Пока такого заказа нет».

Сергей Вершинин, специально для «Фонтанки.ру»

