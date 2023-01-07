Достоевский в японском стиле, Стоппард, Гессе. Каких премьер ждать от театров в 2023 году?

Фото: alexandrinsky.ru Поделиться Поделиться





Пока 2023 год набирает обороты, мы собрали для вас самые ожидаемые театральные премьеры года, чтобы ничего не пропустить. Следуйте за нашим гидом и составляйте собственный премьерный календарь.

Большой драматический

В апреле на большой сцене БДТ им. Г. Товстоногова — долгожданная премьера «Преступления и наказания», анонсированная еще до пандемии и все время откладывавшаяся по разным, внетеатральным причинам. Спектакль ставит Мотои Миура, художественный руководитель театра «Читэн» (Киото, Япония). Страсть японцев к русскому театру, и особенно к драматургии А. П. Чехова, широко известна. В начале 2010-х Миура привозил свои чеховские постановки в Москву и Ярославль. Тогда же режиссер анонсировал и сотрудничество с русскими театрами, но планы эти, судя по всему, осуществляются только сейчас. В постановке участвует международная команда, что уже событие по нынешним временам: сценограф Итару Сугияма, художник по костюмам Колет Юшар, в роли Раскольникова — Геннадий Блинов, сыгравший наследника Тутти в «Трех толстяках» Андрея Могучего. С русскими актерами — артистами и стажерами из труппы БДТ — Мотои Миура работает впервые. По словам режиссера, в Достоевском его привлекает глубина философских идей, их современное звучание. Ведь при ближайшем рассмотрении оказывается, что человечество ничуть не изменилось за полторы сотни лет с момента написания романа.



Там же, на сцене БДТ, в мае ожидается и новая работа совместно с центром социальной адаптации для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом». Спектакль с рабочим названием «От земли до неба» ставит Яна Тумина вместе со своим постоянным соавтором, художником Кирой Камалидиновой.

Александринский Одним из лидеров по количеству премьер обещает стать в наступившем году Александринский театр. Продолжаются премьерные показы «Отелло» в постановке Николая Рощина — современной версии шекспировского сюжета, увиденного глазами трех персонажей: Отелло, Дездемоны и Яго. Как и следовало ожидать, взгляд на события пьесы у каждого из героев субъективен, и полная картина произошедшего складывается как увлекательный детективный пазл только к финалу спектакля. Тонкая работа всех, а Николая Волкова в роли Яго в особенности. 14 и 15 января, 14 февраля на Основной сцене театра.



Андрей Калинин, чей «Товарищ Кисляков» так весомо прозвучал в прошлом сезоне, получив «Золотую маску» как лучший драматический спектакль малой формы, репетирует позднюю пьесу норвежского драматурга Генрика Ибсена «Йун Габриэль Боркман». Из всего корпуса ибсеновских пьес последнего периода, пронизанных символистскими мотивами и погружающихся в иррациональные глубины человеческой души, «Боркман», пожалуй, наименее известен, по сравнению хотя бы с «Росмерсхольмом» или «Строителем Сольнесом». Это история про разрушение семьи и крушение надежд. Главный герой — некогда успешный финансист Боркман, одержимый таинственной и не очень формулируемой Ибсеном идеей господства над природными недрами, сулящими ему абсолютную власть. Ради этой идеи он идет на должностное преступление, полностью разрушившее его жизнь и карьеру. В главных ролях Иван Трус и Янина Лакоба. Премьера 17 и 18 февраля на Новой сцене Александринского театра.



Еще из любопытного — саундрама «Чайка» по пьесе А. П. Чехова в постановке Елены Павловой, участницы конкурсного проекта Александринки «7 ярус». «Чайка» должна зазвучать на Новой сцене летом, а в мае Антон Оконешников приглашает детей на Основную сцену на мультимедийное приключение «Руслан и Людмила».

Две премьеры запланированы на осень в рамках фестиваля «Александринский». Константин Богомолов выпустит на исторической сцене спектакль по роману М. Горького «Мать». Подробности постановки пока не анонсируются, но судя по последним работам режиссера, способного со скальпельной точностью переинтонировать даже стройные пьесы Арбузова, можно ожидать острого и неклассического прочтения. Кому от театра достанется больше — борющимся за свои права рабочим или их недальновидным хозяевам, а может, неграмотной Ниловне, вставшей вместе, а потом и вместо сына под революционные знамена — увидим в сентябре.



А на Новой сцене Александринского театра Иосиф Райхельгауз поставит «Эшелон» по документальной повести своей матери Фаины Райхельгауз. Это спектакль-посвящение всем, чье детство и юность совпали с трагедией Великой Отечественной войны. Будет ли это перенос спектакля «Школы современной пьесы» (там играла Елена Санаева) или новая версия, пока не уточняется. Премьера состоится в октябре.

Городские театры За Горького взялся и художественный руководитель Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак. Он репетирует первый вариант «Вассы Железновой» (как известно, пьеса, написанная в 1910 году, была переделана автором в 1935 в русле социалистического реализма). В фокусе режиссерского внимания — тема разрушения семьи, деградации и вырождения, тяжелейшего кризиса духовных основ, который переживают герои. Но Спивак не был бы самим собой, если б не видел луч света и в горьковском мрачном царстве. Носителем духовности тут становится приживалка Вассы, призванная режиссером отмаливать грехи всего человечества. Что из этого получится, увидим на премьере в апреле. В роли Вассы — заслуженная артистка России Екатерина Унтилова.



Роман Кочержевский ставит в Театре им. Ленсовета «Обыкновенную историю» по мотивам романа Ивана Гончарова. История восторженного провинциала Александра Адуева, «трижды романтика — по натуре, по воспитанию и по обстоятельствам жизни» (В. Г. Белинский), приехавшего к дядюшке в Петербург и кардинально изменившего под его воздействием свои взгляды в сторону практического цинизма, часто ставится в театре. Ведь сюжет о том, как происходит превращение человека в удобную социальную функцию, как лицо становится маской, актуален во все времена. Роли дядюшки и племянника Адуевых репетируют Александр Новиков и Федор Федотов, премьера ожидается весной. А уже 17 февраля на Малой сцене премьера чеховской «Палаты №6» в постановке Евгении Богинской. Процесс болезненного расставания доктора Рагина со спасительными иллюзиями «здоровых» людей сыграет народный артист России Владимир Матвеев.



Продолжая успешную традицию воспитания режиссеров из числа актеров своей труппы, Театр им. Ленсовета анонсирует в мае премьеру «Про Федота-стрельца» по тексту Леонида Филатова с отличным актерским составом. Ставит Федор Пшеничный, удачно дебютировавший в прошлом сезоне спектаклем «Академия смеха». Играют Анна Алексахина, Виталий Куликов, Илья Дель, Марк Овчинников и Татьяна Трудова.

Репертуар Театра музыкальной комедии весной пополнится постановкой «Летучей мыши» И. Штрауса в режиссуре Игоря Коняева (премьера 17 марта), а осенью неоднократный лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Оперетта-мюзикл» Алексей Франдетти впервые поставит здесь «Франкенштейна» на собственное либретто с музыкой Романа Игнатьева, одного из авторов коммерческих проектов «Монте-Кристо» и «Анна Каренина». Оба спектакля обещают стать зрительскими хитами.



В этом году исполняется 200 лет со дня рождения драматурга Александра Островского. Но вопреки календарному юбилею, кажется, подлинное время Островского еще не наступило. В сегодняшнем историческом разломе, провале, зыбком безвременье, когда мир замер в оцепенении между прошлым и будущим, Островский не звучит во всей своей бытийной поэтической полноте. И театры, будто чувствуя это несовпадение интонаций и ритмов, не спешат выстраиваться в очередь с «датскими» подношениями юбиляру. Вышедшие в конце года в Театре на Литейном «Мудрецы» по пьесе «На всякого мудреца довольно простоты» в постановке Сергей Морозова и комедия «Не было ни гроша да вдруг алтын» Юрия Цуркану в театре «Русская антреприза им. А. Миронова» тихо открыли юбилейный марафон. На очереди летние премьеры самых хитовых репертуарных пьес Островского в театре им. Ленсовета и театре-фестивале «Балтийский дом». «Женитьбу Бальзаминова» на сцене Ленсовета репетирует Дамир Салимзянов, который объединяет в своем спектакле все три пьесы о Мишеньке Бальзаминове. А в Балтдоме режиссер музыкального театра и дважды номинант «Золотой маски» Сусанна Цирюк выпускает «Бесприданницу». Вот пока и весь юбилейный парад.



Негосударственные театры, детские, областные В Театре на Васильевском Галина Зальцман репетирует Тома Стоппарда, его самую известную и, кажется, вновь актуальную пьесу «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Эта постмодернистская интеллектуальная трагикомедия, написанная в 1966 году по мотивам шекспировского «Гамлета», напоминает абсурдистские пьесы Сэмюэла Беккета. Отчужденные от самих себя, ведущие бесконечные бессмысленные диалоги, Роз и Гил, простые современные парни, не сумели вовремя сказать нет и оказались втянуты в сюжет, о котором не имеют ни малейшего понятия. Все события происходят помимо их воли и участия. Личности их стерты, а жизнь лишена всякого смысла, кроме одного — неизбежного движения к смерти. Играют два протагониста театра на Васильевском — Михаил Николаев и Артем Цыпин. Премьера в мае.



В планах театра «Суббота» — «Дон Кихот» в постановке лауреата «Золотой маски» Кирилла Люкевича. А главный режиссер театра Андрей Сидельников репетирует спектакль по документальной книге Антуана де Сент-Экзюпери «Планета людей».

В ТЮЗе им. А. Брянцева 9 и 28 февраля премьера «Отрочества» Ярославы Пулинович по мотивам одноимённой повести Льва Толстого о психологических переживаниях подростка Николеньки Иртеньева в постановке Ивана Орлова, известного по работе в Новосибирском театре «Глобус».

В «Особняке» — премьера «Степного волка» Гессе, необычная тем, что в ней принимают участие сразу три режиссера: поставил Алексей Образцов, играют Джулиано ди Капуа и Алексей Слюсарчук. Авторы определяют свой спектакль как исследование и погружение в мир Гессе и «собственных духовных противоречий». Ближайшие даты показов еще не объявлены, следите за афишей.



Театр Lusores тоже открывает год премьерой. «На дюнах» — так называется новая работа Виктории Евтюхиной и Александра Савчука. Спектакль основан на древних легендах и замешан на текстах Андерсена, Кьеркегора и Виктора Франкла, экзистенциальные идеи которых соединяются через визуальную поэзию и размышления о человеческом духе. Предначертан ли наш путь или мы сами его выбираем? Что есть наивысшая ценность жизни и для чего мы есть? Эти философские вопросы ставит перед зрителями «На дюнах» непростая и не самая известная притча Андерсена. 15 января в Катакомбах Петрикирхе.



Социально-художественный театр (СХТ) готовит премьеру современной драмы Татьяны Загдай «Человек в закрытой комнате» с длинным названием «ЧВЗК, или Как Аня папу в РАЙцентр везла» (режиссер Дмитрий Хохлов). Жутковатое, полное черного юмора и беспросветного абсурда российской жизни роуд-муви в финале выруливает в историю о любви и одиночестве. Даты премьеры пока не объявлены.



Окунуться в легкий абсурд хармсовского толка можно прямо сейчас, не откладывая вечеринку в долгий ящик. Автор знаменитого спектакля-променада «Маршрут Старухи» Константин Учитель вместе с командой молодых режиссеров 13, 14 и 15 января устраивают в Театральном музее костюмированную «Хармс-Ёлку» с подарками и угощениями. Вечер на Старый Новый год обещает быть вовсе не томным, а совсем наоборот: странным и сдвинутым. Впрочем, какое время, такие и елки. Не забудьте нарядиться по-хармсовски, чтоб прочувствовать всю глубину момента. Когда еще предоставится случай безнаказанно впасть в детство.

Екатерина Рыбас, специально для «Фонтанки.ру»

