ЗакС доверит российскому движению молодежи воспитание «трудных» подростков. Это вызвало споры среди депутатов

Заксобрание Петербурга даст полномочия членам недавно созданного российского движения детей и молодежи («Движение первых») участвовать в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Соответствующий законопроект на заседании 21 декабря парламент принял в первом чтении. Но инициатива вызвала споры среди депутатов.

По инициативе авторского коллектива в составе единороссов Марины Макаровой, Дениса Четырбока и Александра Ржаненкова парламент правит городской закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав». Депутаты хотят, чтобы члены «Движения первых» имели право принимать участие в работе с «трудными» подростками» на городском и районном уровнях.