    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как -2

    2 м/с, южн

    752мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd69eur73.34
    ТЕМА ДНЯ

    Улицы Петербурга превратились в каток

    ЗакС доверит российскому движению молодежи воспитание «трудных» подростков. Это вызвало споры среди депутатов

    1041
    1 комментарий

    Заксобрание Петербурга даст полномочия членам недавно созданного российского движения детей и молодежи («Движение первых») участвовать в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Соответствующий законопроект на заседании 21 декабря парламент принял в первом чтении. Но инициатива вызвала споры среди депутатов.

    По инициативе авторского коллектива в составе единороссов Марины Макаровой, Дениса Четырбока и Александра Ржаненкова парламент правит городской закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав». Депутаты хотят, чтобы члены «Движения первых» имели право принимать участие в работе с «трудными» подростками» на городском и районном уровнях.

    Замглавы парламента, глава фракции «Справедливой России — За правду!» Марина Шишкина заявила, что ее фракция не будет поддерживать законопроект, так как современная молодежь — разная, читает разные книги и слушает разные песни, и напомнила, что подобные организации существовали в СССР.

    Единоросс Михаил Барышников предложил коллегам вспомнить фильм «Стиляги» и подумать, что будет, если такого «стилягу» вот так будут пытаться судить сверстники. Эсер Михаил Амосов и коммунист Роман Кононенко обратили внимание, что движение только создано, и усомнились, что рационально сразу давать участникам этого движения столь серьезные полномочия.

    Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский заявил, что современным школам требуется демилитаризация, а образование в целом нуждается в гуманизации.

    Законопроект поддержали 38 депутатов, 10 высказались против.

    14 июля Владимир Путин подписал закон о создании нового движения молодежи. Его участниками смогут стать дети и подростки — учащиеся начальных, средних и старших классов. Предполагается, что организацией их досуга и воспитанием будут заниматься взрослые наставники, в том числе родители. Единственное условие — они не должны иметь статус иноагентов или не допущенных к педагогической деятельности лиц.

    В Кремле отмечали, что в стране создается неформальное общественное движение, а речи о «новой пионерии» не идет. «Это движение, причем движение не только школьников, а более широкого контекста, более широких возрастных рамок: это и школьники, и уже молодые люди», — утверждал Дмитрий Песков.

    Путин подчеркивал, что новое движение — добровольное, где нет места «обязаловке». Оно должно консолидировать лучшие молодежные проекты, участие в которых будет доступно всем детям и подросткам.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close