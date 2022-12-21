ЗакС доверит российскому движению молодежи воспитание «трудных» подростков. Это вызвало споры среди депутатов

Заксобрание Петербурга даст полномочия членам недавно созданного российского движения детей и молодежи («Движение первых») участвовать в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Соответствующий законопроект на заседании 21 декабря парламент принял в первом чтении. Но инициатива вызвала споры среди депутатов.
По инициативе авторского коллектива в составе единороссов Марины Макаровой, Дениса Четырбока и Александра Ржаненкова парламент правит городской закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав». Депутаты хотят, чтобы члены «Движения первых» имели право принимать участие в работе с «трудными» подростками» на городском и районном уровнях.
Замглавы парламента, глава фракции «Справедливой России — За правду!» Марина Шишкина заявила, что ее фракция не будет поддерживать законопроект, так как современная молодежь — разная, читает разные книги и слушает разные песни, и напомнила, что подобные организации существовали в СССР.
Единоросс Михаил Барышников предложил коллегам вспомнить фильм «Стиляги» и подумать, что будет, если такого «стилягу» вот так будут пытаться судить сверстники. Эсер Михаил Амосов и коммунист Роман Кононенко обратили внимание, что движение только создано, и усомнились, что рационально сразу давать участникам этого движения столь серьезные полномочия.
Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский заявил, что современным школам требуется демилитаризация, а образование в целом нуждается в гуманизации.
Законопроект поддержали 38 депутатов, 10 высказались против.