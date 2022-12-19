Новому российскому детскому движению с третьего раза выбрали название

Участники съезда Российского движения детей и молодежи на второй день все-таки смогли окончательно определиться с названием организации. Оно получит имя «Движение первых», сообщает 19 декабря ТАСС.



На голосование было вынесено пять вариантов: «Движение первых» (760 голосов), «Новое поколение» (326), «Юность» (76), «Пионеры» (56) и «Движение имени Гагарина»(51).



Название должны были выбрать еще 18 декабря, однако некоторые делегаты были недовольны тем, что победителем оказался вариант «Движение первых», которого не было среди тех, за которые люди голосовали во «ВКонтакте», пишет РБК. После переголосования руководство движения решило все еще раз обсудить и анонсировало третье голосование.

