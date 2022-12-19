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    Новому российскому детскому движению с третьего раза выбрали название

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    Участники съезда Российского движения детей и молодежи на второй день все-таки смогли окончательно определиться с названием организации. Оно получит имя «Движение первых», сообщает 19 декабря ТАСС.

    На голосование было вынесено пять вариантов: «Движение первых» (760 голосов), «Новое поколение» (326), «Юность» (76), «Пионеры» (56) и «Движение имени Гагарина»(51).

    Название должны были выбрать еще 18 декабря, однако некоторые делегаты были недовольны тем, что победителем оказался вариант «Движение первых», которого не было среди тех, за которые люди голосовали во «ВКонтакте», пишет РБК. После переголосования руководство движения решило все еще раз обсудить и анонсировало третье голосование.

    Глава правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров пояснил, что «Движение первых» было альтернативой названию «Пионеры».

    Он также рассказал, что участники нового движения заявили своей миссией «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми». Также они обязались разделять и защищать общие ценности, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья».

    14 июля Владимир Путин подписал закон о создании нового движения молодежи. Его участниками смогут стать дети и подростки — учащиеся начальных, средних и старших классов. Предполагается, что организацией их досуга и воспитанием будут заниматься взрослые наставники, в том числе родители. Единственное условие — они не должны иметь статус иноагентов или не допущенных к педагогической деятельности лиц.

    В Кремле отмечали, что в стране создается неформальное общественное движение, а речи о «новой пионерии» не идет. «Это движение, причем движение не только школьников, а более широкого контекста, более широких возрастных рамок: это и школьники, и уже молодые люди», — утверждал Дмитрий Песков.

    Путин подчеркивал, что новое движение — добровольное, где нет места «обязаловке». Оно должно консолидировать лучшие молодежные проекты, участие в которых будет доступно всем детям и подросткам.

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    Комментарии 20

    Рострелли19 Дек 2022 в 18:33
    Были мы и октябрятами и пионерами и комсомольцами. И идеологию коммунистическую в нас культивировали. А мы выросли и сковырнули их.
    Так что, как ни назови....
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