Новому российскому детскому движению с третьего раза выбрали название

Участники съезда Российского движения детей и молодежи на второй день все-таки смогли окончательно определиться с названием организации. Оно получит имя «Движение первых», сообщает 19 декабря ТАСС.
На голосование было вынесено пять вариантов: «Движение первых» (760 голосов), «Новое поколение» (326), «Юность» (76), «Пионеры» (56) и «Движение имени Гагарина»(51).
Название должны были выбрать еще 18 декабря, однако некоторые делегаты были недовольны тем, что победителем оказался вариант «Движение первых», которого не было среди тех, за которые люди голосовали во «ВКонтакте», пишет РБК. После переголосования руководство движения решило все еще раз обсудить и анонсировало третье голосование.
Глава правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров пояснил, что «Движение первых» было альтернативой названию «Пионеры».
Он также рассказал, что участники нового движения заявили своей миссией «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми». Также они обязались разделять и защищать общие ценности, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья».