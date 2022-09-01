Путин — о новом движении школьников: Здесь нет места «обязаловке»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что новое российское движение детей и молодежи должно консолидировать лучшие молодежные проекты, участие в которых должно быть доступным всем детям и подросткам. Об этом он сообщил 1 сентября на первом заседании наблюдательного совета организации.
«Особо отмечу, ключевой принцип движения — добровольность участия. Здесь не место какой-либо «обязаловке», это должно быть абсолютно исключено. Ребенок должен присоединяться к движению, потому что ему там интересно, а не потому, что кто-то ему рекомендовал или заставил, это совершенно неуместно», — сказал глава государства.
Отдельно Путин подчеркнул, что движение должно «присутствовать везде», а не стать привилегией для жителей больших городов. Необходимо продумать все вопросы, связанные с инфраструктурой, где участники будут собираться и реализовывать свои проекты.
По словам главы государства, важно, чтобы все дальнейшие решения по развитию движения опирались на мнение школьников, шли вслед за их устремлениями и мечтами. «Наши молодые люди и дети — очень талантливые и открытые, у них много энергии, чтобы творить и созидать в своих интересах и интересах нашей большой страны», — подчеркнул он.
14 июля Владимир Путин подписал закон о создании нового движения молодежи. Его участниками смогут стать дети и подростки — учащиеся начальных, средних и старших классов. Предполагается, что организацией их досуга и воспитанием будут заниматься взрослые наставники, в том числе родители. Единственное условие — они не должны иметь статус иноагентов или не допущенных к педагогической деятельности лиц. Название нового движения предложат выбрать самим участникам, а официально закрепит его специально собранный съезд.