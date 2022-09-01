Путин — о новом движении школьников: Здесь нет места «обязаловке»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что новое российское движение детей и молодежи должно консолидировать лучшие молодежные проекты, участие в которых должно быть доступным всем детям и подросткам. Об этом он сообщил 1 сентября на первом заседании наблюдательного совета организации.



«Особо отмечу, ключевой принцип движения — добровольность участия. Здесь не место какой-либо «обязаловке», это должно быть абсолютно исключено. Ребенок должен присоединяться к движению, потому что ему там интересно, а не потому, что кто-то ему рекомендовал или заставил, это совершенно неуместно», — сказал глава государства.

