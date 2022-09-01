    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 8

    2 м/с, сев

    760мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.24eur60.21
    Цена проезда в 2023-мБудет ли в школах дистантКак часто финны изымают валютуОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Путин — о новом движении школьников: Здесь нет места «обязаловке»

    2040
    13 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что новое российское движение детей и молодежи должно консолидировать лучшие молодежные проекты, участие в которых должно быть доступным всем детям и подросткам. Об этом он сообщил 1 сентября на первом заседании наблюдательного совета организации.

    «Особо отмечу, ключевой принцип движения — добровольность участия. Здесь не место какой-либо «обязаловке», это должно быть абсолютно исключено. Ребенок должен присоединяться к движению, потому что ему там интересно, а не потому, что кто-то ему рекомендовал или заставил, это совершенно неуместно», — сказал глава государства.

    Отдельно Путин подчеркнул, что движение должно «присутствовать везде», а не стать привилегией для жителей больших городов. Необходимо продумать все вопросы, связанные с инфраструктурой, где участники будут собираться и реализовывать свои проекты.

    По словам главы государства, важно, чтобы все дальнейшие решения по развитию движения опирались на мнение школьников, шли вслед за их устремлениями и мечтами. «Наши молодые люди и дети — очень талантливые и открытые, у них много энергии, чтобы творить и созидать в своих интересах и интересах нашей большой страны», — подчеркнул он.

    14 июля Владимир Путин подписал закон о создании нового движения молодежи. Его участниками смогут стать дети и подростки — учащиеся начальных, средних и старших классов. Предполагается, что организацией их досуга и воспитанием будут заниматься взрослые наставники, в том числе родители. Единственное условие — они не должны иметь статус иноагентов или не допущенных к педагогической деятельности лиц. Название нового движения предложат выбрать самим участникам, а официально закрепит его специально собранный съезд.

    Ранее в Кремле отмечали, что в стране создается неформальное общественное движение, а речи о «новой пионерии» не идет. «Это движение, причем движение не только школьников, а более широкого контекста, более широких возрастных рамок: это и школьники, и уже молодые люди», — утверждал Дмитрий Песков.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close