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    Название выберут сами. Путин подписал закон о «новых пионерах»

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    Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о создании в стране нового движения детей и молодёжи. Документ опубликован на портале правовой информации в четверг, 14 июля.

    Закон предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения, стать которыми смогут дети и подростки — учащиеся начальных, средних и старших классов. Предполагается, что организацией их досуга и воспитанием будут заниматься взрослые наставники, в том числе родители. Единственное условие — они не должны иметь статус иноагентов или недопущенных к педагогической деятельности лиц. Разрабатывать программы воспитательной работы будет Минпросвещения РФ.

    При главах регионов предлагается создать координационные совещательные органы по развитию движения, что позволит сделать его более устойчивым.

    Согласно подписанному закону, новое движение получит право иметь свою символику — гимн, эмблемы, флаги и так далее. Также организация сможет открывать свои филиалы за рубежом.

    Финансироваться движение будет из федерального бюджета за счёт субсидий. Кроме того, новая организация получит право принимать денежные средства и имущество от организаций и граждан, а регионы РФ будут вправе передавать ей движимое и недвижимое имущество.

    Название нового движения предложат выбрать самим участникам, а официально закрепит его специально собранный съезд.

    Напомним, что законопроект о новом движении детей и молодёжи в России был внесён в Госдуму 19 мая, в день 100-летия пионерии. Участие в нём будет добровольным. Движение будет заниматься воспитанием, профориентацией, организацией досуга подрастающего поколения, формировать мировоззрение, готовить молодёжь к полноценной жизни в обществе. Изначально его хотели назвать «Большая перемена», однако это наименование исключили ко второму чтению.

    Ранее в Кремле отмечали, что в стране создается неформальное общественное движение, а речи о «новой пионерии» не идет. «Это движение, причем движение не только школьников, а более широкого контекста, более широких возрастных рамок: это и школьники, и уже молодые люди», — утверждал Дмитрий Песков.

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