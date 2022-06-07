Госдума в первом чтении приняла законопроект о движении детей и молодежи «Большая перемена»

Депутаты Госдумы в первом чтении проголосовали за законопроект о создании всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Большая перемена». Об этом говорится 7 июня на сайте нижней палаты.



Документ внесли в Думу в день 100-летия пионерии, 19 мая. Целями движения обозначены: содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи; участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга; подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе и так далее.

