Госдума в первом чтении приняла законопроект о движении детей и молодежи «Большая перемена»

Депутаты Госдумы в первом чтении проголосовали за законопроект о создании всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Большая перемена». Об этом говорится 7 июня на сайте нижней палаты.
Документ внесли в Думу в день 100-летия пионерии, 19 мая. Целями движения обозначены: содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи; участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга; подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе и так далее.
Участие в движении будет добровольным, присоединиться к нему смогут все дети с шести лет. Активных школьников планируют поощрять путевками в детские лагеря. Те, кому исполнилось 18 лет, смогут быть наставниками для младших. Президенту РФ будет предложено возглавить наблюдательный совет.
В Кремле отмечали, что в стране создается неформальное общественное движение, а речи о «новой пионерии» не идет. «Это движение, причем движение не только школьников, а более широкого контекста, более широких возрастных рамок: это и школьники, и уже молодые люди», — утверждал Дмитрий Песков.
Подробнее о «Большой перемене» читайте в материале «Фонтанки».