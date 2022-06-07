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    Госдума в первом чтении приняла законопроект о движении детей и молодежи «Большая перемена»

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    6 комментариев

    Депутаты Госдумы в первом чтении проголосовали за законопроект о создании всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Большая перемена». Об этом говорится 7 июня на сайте нижней палаты.

    Документ внесли в Думу в день 100-летия пионерии, 19 мая. Целями движения обозначены: содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи; участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга; подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе и так далее.

    Участие в движении будет добровольным, присоединиться к нему смогут все дети с шести лет. Активных школьников планируют поощрять путевками в детские лагеря. Те, кому исполнилось 18 лет, смогут быть наставниками для младших. Президенту РФ будет предложено возглавить наблюдательный совет.

    В Кремле отмечали, что в стране создается неформальное общественное движение, а речи о «новой пионерии» не идет. «Это движение, причем движение не только школьников, а более широкого контекста, более широких возрастных рамок: это и школьники, и уже молодые люди», — утверждал Дмитрий Песков.

    Подробнее о «Большой перемене» читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (6)

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    Божечки...ну неужели этим бумагомаракам неведомо, что никто и никогда не будет называть их "движение" двумя скучными словами?
    даже старые бабки не называли сбер сберегательным банком, а тут дети будут выговаривать это, как его там...забыл пока писал
    Неужели в стране не появятся Люди, способные придумать что-то новое? Свернуть башку пялившемуся назад орлу и начать думать о будущем
    Ghost60
    Внучата Владимировича...
    Денеб
    "Наши".... "Молодая гвардия".... "ОНФ"....Теперь "Большая перемена".....Название несколько одиозное....может подразумевать смену власти.....
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