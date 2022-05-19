«Большая перемена». Что известно о новом движении детей и молодежи

Ровно в день 100-летия пионерии в Государственную думу внесен проект закона о новом российском движении детей и молодежи.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Что случилось

В электронной базе данных Госдумы 19 мая появился текст законопроекта, согласно которому в России предлагается создать новое молодежное движение. Название ему уже дали – «Большая перемена». Кстати, название пока рабочее: предполагается, что дети, если захотят, смогут его поменять.

Зачем создавать новое движение для детей и молодежи в России

Как следует из пояснительной записки, предполагается, что помимо подготовки подрастающего поколения к полноценной жизни в обществе, движение будет участвовать:

в воспитании детей; профориентации; организации досуга. Не обойдется и без создания возможности для развития и самореализации маленьких жителей России. Структура движения «Большая перемена» Согласно законопроекту, новое движение для детей и молодежи России будет состоять и региональных, местных и первичных отделений в каждом субъекте. Низовой уровень – первичные отделения, которые появятся в образовательных учреждениях.

Высший руководящий орган будет называться «съезд». Также у «Большой перемены» будут наблюдательный и координационный советы, правление и председатель правления. Кто сможет стать участником движения «Большая перемена» Стать участниками «Большой перемены» смогут школьники с 6 лет, а также ученики техников и колледжей. Те, кому исполнилось 18-ть, смогут быть наставниками для младших. Наблюдательный совет движения, по идее авторов его создания, должен возглавить президент России. Участие в «Большой перемене» будет добровольным.

Для участия есть одно исключение: наставниками не смогут стать те, кто признан иностранным агентов и аффилированные с ними лица. От чего зависит создание нового движения Как говорят, авторы идеи, создание и конечная форма работы «Большой перемены» будет зависеть от детей. Перед тем, как документ будет принят, он должен пройти широкое обсуждение. В том числе, среди будущих участников. В том же духе высказался первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Ребят, вам самим и надо будет это обсудить, и самим решить, как вы хотите это сделать. Потому что, конечно, есть уникальный опыт советской детской организации, и в ней было много всего хорошего и полезного (я был пионером и вспоминаю это время с удовольствием), но только повторить её, сделать кальку полную невозможно, время другое, всё поменялось», – заявил он в ходе марафона «Новые горизонты».

Что говорят в Кремле Президент России Владимир Путин пока не комментировал создание движения «Большая перемена». А вот пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что не стоит искать никаких аллюзий. «Это движение, причем не просто движение школьников, а более широких возрастных рамок – это и школьники, и уже молодежь», – сказал Песков днем 19 мая.