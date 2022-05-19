Песков заявил, что в России не собираются возрождать пионерию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 мая заявил, что в России не собираются возрождать пионерское движение, которое существовало в СССР.
«Никто никакие пионерии, никакие организации возрождать не собирается. И собственно эта инициатива, этот законопроект - он связан именно с движением. Это движение, причем не просто движение школьников, а более широких возрастных рамок - это и школьники, и уже молодежь», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).
В день 100-летия пионерии в Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи. Оно получило название «Большая перемена».