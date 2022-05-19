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    Песков заявил, что в России не собираются возрождать пионерию

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    4 комментария

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 мая заявил, что в России не собираются возрождать пионерское движение, которое существовало в СССР.

    «Никто никакие пионерии, никакие организации возрождать не собирается. И собственно эта инициатива, этот законопроект - он связан именно с движением. Это движение, причем не просто движение школьников, а более широких возрастных рамок - это и школьники, и уже молодежь», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).

    В день 100-летия пионерии в Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи. Оно получило название «Большая перемена».

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    Комментарии (4)

    Леонтий
    Дети и молодежь в одном движении.Новое что-то.В чем идея?
    АбурБанк
    Как он себе это представяет, если первой строчкой в клятве пионера было горячо любить свою Родину? Нынче это 20.3.3
    274655793
    У них Соловьев главный.
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