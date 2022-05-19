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    «Сделать кальку невозможно, время другое». Кириенко оценил возможность возвращения пионерии

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    5 комментариев

    Сейчас сделать копию с пионерии уже невозможно, но если участники российских детских движений сами захотят объединиться в одну организацию, им в этом помогут. Об этом 19 мая, отвечая на вопросы в ходе марафона «Новые горизонты», заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

    Его спросили о том, наступило ли время объединения множества разрозненных молодежных организаций, таких как Юнармия, Российское движения школьников, в одну. По мнению Кириенко, это возможно, если инициатива будет исходить от самих молодых участников движений.

    «Ребят, вам самим и надо будет это обсудить, и самим решить, как вы хотите это сделать. Потому что, конечно, есть уникальный опыт советской детской организации, и в ней было много всего хорошего и полезного (я был пионером и вспоминаю это время с удовольствием), но только повторить её, сделать кальку полную невозможно, время другое, всё поменялось», — считает он.

    Что это может быть за организация, должны придумать сами молодые люди. «А мы вам поможем», — добавил Кириенко.

    Всесоюзной пионерской организации 19 мая 2022 года исполнилось 100 лет. В этот день в Госдуму внесли проект закона о создании российского движения детей и молодежи «Большая перемена». Предполагается, что участие в нём будет добровольным. Сейчас существует одноименный конкурс для школьников. В 2022 году он проводится в третий раз. Как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, законопроект связан не только с движением школьников, но и людей разных возрастов. «Никто никакие пионерии, никакие организации возрождать не собирается», — заверил он.

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    Комментарии (5)

    Леонтий
    Ну то есть ерунда,конечно,но если очень хотите то денег подкинем.Все таки патриотизм.Дадим немного деньжат.Занимайтесь, но сами.
    Денеб
    Для нас ничего невозможного нет!
    265055770
    Типа вы сами придумайте, объединитесь, а я приду рулить.
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