«Сделать кальку невозможно, время другое». Кириенко оценил возможность возвращения пионерии

Сейчас сделать копию с пионерии уже невозможно, но если участники российских детских движений сами захотят объединиться в одну организацию, им в этом помогут. Об этом 19 мая, отвечая на вопросы в ходе марафона «Новые горизонты», заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Его спросили о том, наступило ли время объединения множества разрозненных молодежных организаций, таких как Юнармия, Российское движения школьников, в одну. По мнению Кириенко, это возможно, если инициатива будет исходить от самих молодых участников движений.

«Ребят, вам самим и надо будет это обсудить, и самим решить, как вы хотите это сделать. Потому что, конечно, есть уникальный опыт советской детской организации, и в ней было много всего хорошего и полезного (я был пионером и вспоминаю это время с удовольствием), но только повторить её, сделать кальку полную невозможно, время другое, всё поменялось», — считает он.

Что это может быть за организация, должны придумать сами молодые люди. «А мы вам поможем», — добавил Кириенко.



Всесоюзной пионерской организации 19 мая 2022 года исполнилось 100 лет. В этот день в Госдуму внесли проект закона о создании российского движения детей и молодежи «Большая перемена». Предполагается, что участие в нём будет добровольным. Сейчас существует одноименный конкурс для школьников. В 2022 году он проводится в третий раз. Как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, законопроект связан не только с движением школьников, но и людей разных возрастов. «Никто никакие пионерии, никакие организации возрождать не собирается», — заверил он.

