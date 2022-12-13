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    Последний полнометражный мультфильм Хаяо Миядзаки выйдет в июле 2023 года

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    Объявлена дата премьеры нового полнометражного мультфильма легенды японской анимации — Хаяо Миядзаки: это 14 июля 2023 года. Соответствующая информация появилась 13 декабря в графике японской кинопроизводственной и дистрибьюторской компании Toho.

    Лента «Как поживаете?» (How do you live?/ Kimi wa dou ikiru ka?) основана на одноименном романе 1937 года Гэндзабуро Ёсино (1899–1981). Его герои — 15-летний мальчик и его дядя, к которому тот переезжает после смерти отца. Картина — о духовном росте молодого человека, о бедности и о жизненном опыте в целом. На сайте фандома студии Ghibli, которая работает над лентой, уточняется, что это будет не прямая адаптация литературного первоисточника, а приключенческая драма с элементами фэнтези.

    Первоначально ожидалось, что мультфильм будет готов еще к Олимпиаде 2020 года в Токио, однако он рисовался вручную, что потребовало больше времени, чем ожидалось.

    Ранее Хаяо Миядзаки объявлял о своем уходе из кинопроизводства, однако вскоре вернулся создать еще один полнометражный фильм, который станет для него последним. 81-летний режиссер-аниматор, выпустивший такие знаменитые работы, как «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками», «Ходячий замок» и другие, — лауреат почётного «Оскара» «за оказание глубокого влияния на мировую анимацию, вдохновляя целое поколение художников работать в этой области и освещая её безграничный потенциал».

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