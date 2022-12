Последний полнометражный мультфильм Хаяо Миядзаки выйдет в июле 2023 года

Объявлена дата премьеры нового полнометражного мультфильма легенды японской анимации — Хаяо Миядзаки: это 14 июля 2023 года. Соответствующая информация появилась 13 декабря в графике японской кинопроизводственной и дистрибьюторской компании Toho.



Лента «Как поживаете?» (How do you live?/ Kimi wa dou ikiru ka?) основана на одноименном романе 1937 года Гэндзабуро Ёсино (1899–1981). Его герои — 15-летний мальчик и его дядя, к которому тот переезжает после смерти отца. Картина — о духовном росте молодого человека, о бедности и о жизненном опыте в целом. На сайте фандома студии Ghibli, которая работает над лентой, уточняется, что это будет не прямая адаптация литературного первоисточника, а приключенческая драма с элементами фэнтези.