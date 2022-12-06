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    В Петербурге вывезли уже 125 КАМАЗов снега. Но он продолжает валить

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    6 комментариев
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Романтичная «Анника» продолжает хозяйничать в Петербурге и засыпать город снегом. Его все вывозят и вывозят.

    Как сообщает вечером 6 декабря комитет по благоустройству, с шести утра с улиц Северной столицы было вывезено 2,5 тысячи кубометров снега — примерно 125 КАМАЗов. Дворники и техника продолжают чистить город.

    Судя по карте «Яндекса», к 19:40 Петербург попал в аккуратное снежное колечко, которое, впрочем, скоро поглотит город.

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    «А на завтра синоптики прогнозируют примерно такую же погоду, обещают высоту снега 3–6 см», — добавили в комитете. Температура ночью опустится до -4…-6 градусов, днем будет -2…-6.

    По вопросам уборки улиц следует звонить в дежурную службу комблага, которая работает круглосуточно: 314–60–13.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 6

    Silver86706 Дек 2022 в 22:03
    Снег, как всегда, подло и неожиданно подкрался в декабре.
    +0−0
    Peterburzhec06 Дек 2022 в 21:27
    На весь город эти 125 камазов вообще ни о чём, проехал через полгорода, никакой уборочной техники не встретил вообще...
    +0−0
    Заливщик голосовых планок06 Дек 2022 в 20:53
    Простите, а вот те тонны соли, что были вывалены на дорогу и тротуары, что, не смогли спасти ситуацию?
    +0−0
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