В Петербурге вывезли уже 125 КАМАЗов снега. Но он продолжает валить

Романтичная «Анника» продолжает хозяйничать в Петербурге и засыпать город снегом. Его все вывозят и вывозят.
Как сообщает вечером 6 декабря комитет по благоустройству, с шести утра с улиц Северной столицы было вывезено 2,5 тысячи кубометров снега — примерно 125 КАМАЗов. Дворники и техника продолжают чистить город.
Судя по карте «Яндекса», к 19:40 Петербург попал в аккуратное снежное колечко, которое, впрочем, скоро поглотит город.
«А на завтра синоптики прогнозируют примерно такую же погоду, обещают высоту снега 3–6 см», — добавили в комитете. Температура ночью опустится до -4…-6 градусов, днем будет -2…-6.
По вопросам уборки улиц следует звонить в дежурную службу комблага, которая работает круглосуточно: 314–60–13.