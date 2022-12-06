От мифологии до оливье: историк напомнит эволюцию новогодних праздников

Почему новогодние каникулы такие длинные; зачем мы так объедаемся в праздничную ночь; и что символизируют фейерверки? 7 декабря в библиотеке Тимирязева об этом расскажет петербурговед, историк Нани Соколова. Бесплатно. 12+
Второй новогодний выходной на 2-е января россияне получили всего 20 лет назад. А то с 1947-го обходились лишь одним, собственно 1-м января. А до того наступление Нового года и вовсе было обычным будним днем. Правда, затяжное новогоднее празднование на Руси уже случалось. 1700-й год по велению Петра I отмечали в Москве целую неделю. Отдыхом это не назовешь, в некотором роде это было даже заданием: царь велел домовладельцам палить из орудий и украшать дворы хвойными деревьями. Потому что надо было внедрять новый обычай: начало года тогда только-только перенесли с 1 сентября на 1 января. Эволюционировал или деградировал главный новогодний салат, сходу и не скажешь. Француз Люсьен Оливье в нынешнем салате не узнал бы свое творение. Во-первых, потому что изначально творение не было салатом: ингредиенты не были перемешаны. Во-вторых, среди ингредиентов были вареные раковые шейки, филе рябчиков, кубики бульонного желе, черная икра, корнишоны…
Как трансформировалось отмечание Нового года с древних времен и до наших дней, проанализирует специалист по историко-культурному туризму Нани Соколова. Слушаем лекцию «Новый год: от мифологии до оливье» 7 декабря в библиотеке им. К. А. Тимирязева (Шкапина, 6). Регистрация на страничке библиотеки во «ВКонтакте». Начало в 18:30.
Александра Шеромова