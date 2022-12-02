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    Кусок жести и чашка соли. В Петербурге придумали новое оружие против сталагмитов под водосточными трубами

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    В Петербурге на Вознесенском проспекте горожане заметили необычные конструкции под водосточными трубами: металлические емкости с солью. Оказалось, что это своеобразная бюджетная альтернатива смольнинскому проекту за 700 тысяч рублей.

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    «Мы хотим понять, будет ли это работать. Основная проблема зимой, когда идет небольшое потепление и тает снег, из водосточных труб идет вода и она образует наледь на тротуарах. Это наша разработка», — пояснил «Фонтанке» директор ЖКС №2 Адмиралтейского района Андрей Дубовой.

    По его словам, системе водоотведения такое «дополнение» никак не мешает, поэтому навредить емкости с солью не могут.

    Ранее «Фонтанка» писала о способе борьбы с наледью от Смольного. Этот проект подразумевает систему обогрева вдоль водосточных труб, которые уводят под асфальт и подключают к ливневой канализации. Так от ледяных наростов страхуюися на улице Пестеля. Стоит это недешево: по данным «Фонтанки», на один дом требуется около 700 тысяч, а 14 домов на Пестеля обошлись менее чем в 10 млн.

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