МИД Канады вызвал посла РФ из-за закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

Посол России в Оттаве Олег Степанов был вызван в МИД Канады. Канадская сторона выразила обеспокоенность новым законом о запрете пропаганды ЛГБТ и затронула тему украинского конфликта. Как сообщает 29 ноября РИА Новости, об этом журналистам рассказал сам Степанов.

«Был приглашен заммининдел Сандрой Маккардел, которая выразила озабоченность правительства Канады нашими законодательными инициативами по сбережению молодого поколения от нетрадиционной пропаганды, которые они считают противоречащими универсальным правам человека», — уточнил Степанов.



В своём официальном твиттере посольство опубликовало иллюстрацию — перечеркнутый радужный флаг с заявлением, что семья — это мужчина, женщина и дети. Этот пост вызвал возмущение. Замглавы канадского МИД, по словам Степанова, объявила о «несогласии и озабоченности в связи с публикациями на медиа-порталах посольства заявления в защиту традиционных ценностей».



В ответ Степанов назвал эту критику попыткой «повлиять на независимый законодательный процесс в суверенном государстве», а также «вмешательством во внутренние дела России».

