В Севастополе тягач протаранил машину полиции. Сотрудников МВД спасают врачи

Грузовой тягач превратил в груду металлолома машину полиции в Севастополе. Сотрудников правоохранительных органов, находившихся в салоне, спасают врачи. На месте ДТП работают следователи и криминалисты. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба СК.
Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации
По предварительной информации, тягач поднимался по трассе со стороны Севастополя. Резко затормозив, грузовик выехал на левую сторону дороги, где столкнулся с патрульным автомобилем. В результате происшествия двое инспекторов в тяжелом состоянии были госпитализированы в медучреждение. Водитель тягача отделался ушибами.
«В рамках расследования дела действиям водителя тягача будет дана оценка на предмет оказания им услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан», — говорится в сообщении СК.