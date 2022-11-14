Миллионы и хамелеоны. Что привело полицию в трупохранилище животных, а директора зоопарка Петербурга — к увольнению

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге уволили директора зоопарка Ирину Скибу. Чтобы сообщить ей об этом, чиновникам пришлось участвовать в погоне, а полиции ходить в поликлинику. «Фонтанка» рассказывает, что происходило в Ленинградском зоопарке в последние годы и что нашла экономическая полиция в ходе доследственной проверки.



Днём 24 октября в комитете по культуре ждали директора Ленинградского зоопарка Ирину Скибу. За неделю до этого в Смольном подписали приказ о её увольнении. По информации «Фонтанки», Скибе до этого предлагали остаться на иной должности, а хозяйство поручить другому специалисту, но она отказалась. Приказ об увольнении Скибе должны были выдать в отделе кадров комитета. Там она пробыла недолго и, как утверждают очевидцы, пулей вылетела из здания. За ней через некоторое время проследовали сотрудники комкульта: по закону, чтобы уволить сотрудника, ему нужно озвучить приказ об увольнении. Погоня закончилась ничем.



«Фонтанка.ру»



В тот же день директор взяла больничный, по Трудовому кодексу в этой ситуации её уволить уже нельзя. Почти три недели ушло у чиновников, чтобы завершить начатое — пришлось даже привлекать полицию, чтобы выяснить подлинность больничного. Силовики в последние месяцы уже не раз заглядывали в зоопарк и интересовались его финансами. В распоряжении «Фонтанки» оказались данные, которые и могли привести к тому, что руководившую почти 20 лет зоопарком директрису пришлось увольнять.



Часть первая. Протесты

Ирина Скиба работала в Ленинградском в зоопарке с августа 1982 года. Её карьера началась с рабочей должности в ветеринарном секторе и секторе обезьян, затем она руководила сектором «Выездная группа», работала заведующей сектора хищных животных, учёным секретарем, заместителем директора. Главой Ленинградского зоопарка она была назначена в 2003 году. С тех пор бывшие сотрудники зоопарка регулярно требовали её увольнения, а надзорные ведомства и комитет по культуре не единожды находили нарушения в работе предприятия.

Так было с 2004 по 2006 год — зоопарк проверяли несколько раз. В том числе и после инцидента с жирафом Гамлетом: он упал и умер после того, как в вольере сделали новый настил — плитку. Уволить Ирину Скибу тогда требовали в музейном совете города. Но проверки закончились ничем, и увольнять её не стали. Очередной виток конфликта вокруг зоопарка начался уже в 2010-х. Тогда после проверки прокуратуры выяснилось, что часть договоров аренды помещений в зоопарке заключена без согласия города. Директору было предписано исправить нарушения, очередная проверка управления ветеринарии таких нарушений уже не выявила.

В 2012 году Ленинградский зоопарк, после проверки условий содержания животных, лишился членства в Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Ирина Скиба тогда говорила, что «не исключали, а перевели в кандидаты». Журналисты писали, что для обоснования исключения был сделан доклад о состоянии зоопарка, в числе прочего в нём указывали на неподобающие условия содержания и отсутствие политики приобретения и передачи животных. Помимо престижного статуса членства в ассоциации, зоопарк лишился возможности обмениваться животными с зоопарками других стран, для редких видов зверей в большинстве случаев это означает невозможность продолжить свой род. Тогда же коллективное письмо против директора подписывали бывшие сотрудники, они утверждали, что «уничтожена коллекция грызунов, козлов и баранов; которые оказываются «лишними», живыми бросают в клетки к тиграм».



Фактически с того момента зоопарк оказался раздроблен: ежегодно оттуда увольняли от 60 до 100 человек — почти половину от всех сотрудников. Одна из действующих сотрудниц рассказала «Фонтанке», что проработала в зоопарке почти 8 лет и была лояльной руководству, но затем её заподозрили в том, что она делится с бывшими коллегами информацией о текущих делах, и ей пришли три выговора: «Я была очень удивлена — меня даже не спросили, а обвинили в том, что я не делала. И я не одна такая, кому так же делали выговоры. По сути, в зоопарке уже несколько лет идёт междоусобица».

При кадровой текучке, отсутствии специалистов (в отделе приматов нет начальника и зоотехника несколько лет, так же с 2017 года — и в отделе хищников), штат тем не менее пополнялся. Почти год назад среди сотрудников появились новые специалисты — бывшие силовики. По утверждению собеседников «Фонтанки», их взяли на работу после того, как главного технолога Александра Князева заподозрили во взятке — 500 тысяч рублей за возможность заключать контракты с зоопарком ему передал бизнесмен, сотрудничавший с полицией.



Часть вторая. Хамелеоны

Александр Князев в зоопарке в числе прочего отвечал за отдел «Акватеррариум». Его заместителем была Наталия Нагаева. В зоопарке она проработала 10 лет, работу любила, но в августе этого года её уволили — последние месяцы до этого превратились в криминальный детектив. А началось всё с хамелеонов.

С 2016 года по поручению Князева зоопарк стал закупать хамелеонов. Как это выглядело по документам, Нагаева не интересовалась — к бумажной работе её не допускали. Более того, ограничили даже допуск к самим животным — ухаживать за ними поручили другим сотрудникам. По её словам, у Князева и директора зоопарка была идея расположить хамелеонов на первом этаже в отделе с рыбами — так, чтобы их было видно в окна-стеклопакеты. Но для хамелеонов, привыкших к прохладе, а не к палящему солнцу, такой режим был губителен, говорит специалист. В итоге хамелеоны жили по полгода-год вместо положенных 5–12 лет. «Хамелеонов вместе с морскими рыбами в целом держать неправильно, они должны жить с рептилиями. Жившие в таких условиях особи умирали, убегали из клеток и терялись. Сделать мы ничего не могли — это было желание руководства, мы должны были подчиняться. Мёртвые хамелеоны по каким-то причинам не списывались. А новые покупались за наличку — связи с другими зоопарками у нас утеряны, достать иначе животных трудно», — говорит Нагаева.



После уголовного дела Князева и его ухода из зоопарка бумажную работу всё-таки передали Наталии: «Всё это свалилось на мои руки. Тут я узнала многое, поняла, какой там хаос: огромные недостачи по оборудованию и животным». Одно из таких расхождений по документам с фактическим положением дел она показала начальству — после чего, по её словам, ей предложили «взять недостачу на себя». По словам Нагаевой, самым ярким примером оказались хамелеоны: тех видов, что были прописаны в документах, в зоопарке не было — в клетках сидели другие животные, стоящие в разы дешевле, да ещё и в другом количестве.

В ноябре 2021 года Наталия ушла на больничный и продлевала его до мая. При этом, по её словам, ей регулярно звонили и писали с работы новые сотрудники службы безопасности — те самые бывшие силовики. И даже присылали в мессенджеры фотографии того, как она идёт из поликлиники домой. Испугавшись слежки, она даже написала заявление в полицию.



История трудовых взаимоотношений силовиков, впрочем, не сильно заинтересовала. Зато в экономической полиции обратили внимание на историю с хамелеонами. По документам оказалось, что на их покупку потрачено аж 7,5 миллиона рублей. Товарные чеки были выданы ИП Пугач. По ним, некоторые экземпляры стоили около 100 тысяч рублей. Всего было закуплено порядка 80 особей. Как утверждают двое собеседников «Фонтанки», знакомых с ходом доследственной проверки, предпринимателя вызвали к следователю, и тот сообщил, что не продавал зоопарку хамелеонов. Следствие запросило также справку у директора Московского зоопарка: та сообщила, что цена хамелеонов Джексона не превышала в момент их покупки 25 тысяч рублей. В поисках утерянных хамелеонов следствие отправилось в зоопарк.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как рассказали «Фонтанке» сотрудники зоопарка, в том числе бывшие, на территории есть холодильник, где хранятся трупы умерших животных: «По идее, их должны вскрывать и отдавать на утилизацию в Спецтранс, но более года этого не делалось. Тела там лежат без каких-либо разрезов — просто в пакете». По словам действующей сотрудницы зоопарка, одного из техников, в тот день она была на смене, полицейские попросили поучаствовать в исследовании трупохранилища: «Они сказали, что им нужно было найти 47 хамелеонов, но мы нашли примерно около 20».



Часть третья. Устрицы и майнинг

«Фонтанка» знает, что еще заинтересовало полицию помимо загадочной истории с хамелеонами. Напомним, речь только о материалах доследственной проверки, однако на этой стадии полицию удивило, что в помещении зоопарка было установлено специальное оборудование для майнинга криптовалюты. За электроэнергию, которую потребляло оборудование, сообщается в материалах, учреждение платило из собственного бюджета. Объём потраченных на это средств следователи ещё не оценили.



При изучении расходов учреждения полицейские обратили внимание на закупки с неявным назначением в статусных магазинах — например, в магазинах «Азбука вкуса». Там покупали живых устриц, гребешков, омаров, крабов и других представителей морской фауны. Часть из них действительно использовались в экспозиции или для кормления животных, но полицию заинтересовал выбор именно премиального магазина: аналогичные товары и продукты можно было купить в пять раз дешевле у оптовых поставщиков или вовсе приобрести безвозмездно в рамках обмена между учреждениями или же за минимальную рекламу поставщиков на территории зоопарка. Отсюда появление в материалах проверки выражения «личные нужды»; для каких таких личных нужд кому-то понадобилось закупать омаров и устриц — объяснять излишне. В доследственной проверке фигурирует также сумма 28 млн рублей. Это, считают полицейские, ориентировочная сумма средств, которые получили сотрудники администрации зоопарка за работу, которая и так входит в их должностные обязанности, но была оформлена по договорам гражданско-правового характера.



Часть четвёртая. Погибшая выдра, тигрица Виола и обезьяна Диана

Про то, что происходит в зоопарке в последние годы, рассказали «Фонтанке» бывшие и действующие сотрудники. Судя по их словам, самая главная проблема — это некорректный уход за животными и невозможность этих животных легально приобрести. Одна из самых частых деталей, упоминаемых сотрудниками, — вынужденное вегетарианство части питомцев. По словам сотрудников, идея такого подхода к кормлению животных принадлежит Ирине Скибе, которая и сама не ест мясо.



«С 2017 года рационы приматов изменились: их практически лишили кормов животного происхождения. Были изъяты без какой-либо замены мясные корма и рыба (видимо, директор решила, что все приматы, как и она, должны стать вегетарианцами), в результате чего обезьяны стали проявлять агрессию к сотрудникам и к себе подобным — стали кусаться и нападать», — говорит бывшая глава отдела «Млекопитающие» Светлана Шелгунова. По её словам, не обошлось без жертв: так, краснорукий тамарин Диана однажды на глазах у посетителей убила своего соседа по вольеру — самца тупайи и съела его. «Чтобы впредь избежать подобных кровожадных случаев, директор запретила совместное содержание тупай и игрунковых. И это при том, что сотрудниками нашего зоопарка был накоплен успешный опыт совместного содержания и размножения этих видов. Им мы делились с зарубежными коллегами», — недоумевает она.



Её коллега, бывший куратор коллекции Наталья Гусева добавляет: у вынужденных вегетарианцев ветеринары диагностировали рахит (заболевание быстрорастущего организма, характеризующееся нарушением минерального обмена и костеобразования) и нехватку витаминов.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Проблемы у зоопарка были и с пополнением коллекции. «Почти со всеми зоопарками у нашего потерян контакт, разве что с красноярским поддерживаются отношения — в наш зоопарк трудоустроена дочь директора того зоопарка. Из-за этого у нас не хватает животных: зебр, бурых медведей, бегемотов. Без пар остаются самка жирафа, самка белого медведя, самец шаровидного броненосца. Скучает самец ночной обезьяны. Частные поставщики не могут достать таких животных», — говорит бывший руководитель отдела «Приматы» Андрей Сулоев. По его словам, были случаи, когда зоопарки всё же соглашались отправить животных в рамках обмена в Ленинградский зоопарк, но руководство решало, что их всё же лучше купить у частного поставщика. «Так было с чёрным грифом. Их согласился отдать нам алма-атинский зоопарк. Но в последний момент обмен отменили и решили купить их у Хачатуряна (Эдуард Хачатурян — московский предприниматель, которого обвиняли в организации контрабанды редких животных для частного зоопарка, продажи и опытов. — Прим. ред.)». В итоге к самке чёрного грифа купили такую же самку вместо самца — у продавца животных не было документов о родословной, поле и возрасте птицы.



В прошлом году, рассказывают Наталья Гусева и Светлана Шелгунова, случилась похожая история: администрация решила найти пару амурскому тигру Амадею. Как утверждают зоологи, животное участвует в программе по сохранению амурских тигров, но руководство зоопарка не уведомило кураторов и договорилось о том, что парой ему станет молодая тигрица Виола.



«Фонтанка.ру»



«Тигрицу везли из Красноярского края на машине почти пять суток по жаре в тесной клетке без сопровождения специалистов. В соседней клетке везли выдру. По дороге она умерла (вероятно, от стресса из-за такого соседства — добавляют другие зоологи). Потом Виолу поместили на карантин во внутреннем помещении без выгула, площадью меньше 12 кв. м», — говорит Светлана Шелгунова. По её словам, после того как тигрица Виола приехала в Петербург, внезапно выяснилось, что парой Амадею она быть не может, так как является его племянницей и их размножение невозможно. «Кроме того, Амадею сейчас 12 лет, а на момент половой зрелости Виолы (через 2–3 года) ему будет 14–15 лет, что соответствует возрасту глубокой старости тигров, в котором уже фиксируются падежи по причине старения организма данного вида», — добавляет специалист. По её словам, если бы изначально об этом поставили в известность кураторов программы, вряд ли Виоле пришлось бы ехать в такое путешествие.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сокрушаются бывшие сотрудники зоопарка из-за судьбы лебедей — в тёплое время года многие петербуржцы их видели в центре города, они переселяются из зоопарка в пруд Летнего сада. Прошлой осенью, вспоминает Андрей Сулоев, одна из птиц сломала ногу. «Птицу поместили на ветчасть зоопарка, где она семь дней просидела без оказания помощи. Только через неделю сотрудники ветеринарного отдела договорились со сторонней клиникой об операции, но было уже поздно — обратно птица вернулась в пластиковом мешке. А эта пара чудесных птиц была под специальным патронажем губернатора города Александра Беглова», — вспоминает он. Потерю лебедя горожане вряд ли заметили — его заменили другой птицей. Сулоев же недоумевает: «Эта ситуация рождает несколько вопросов — состояние и контроль за здоровьем птиц, почему в зоопарке отсутствуют возможности проводить операции на базе зоопарка и ветеринарной клиники, которая находится при зоопарке, почему ждали так долго?»



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Часть пятая. Вопросы без ответов

Пытаясь узнать позицию уже бывших руководителей зоопарка по поводу загадочной судьбы хамелеонов и их возможного исчезновения, «Фонтанка» отправилась на судебное заседание к Александру Князеву. Однако получить от него ответы на вопросы не смогла — адвокаты запретили своему подзащитному общаться с журналистом. Связаться с Ириной Скибой также не вышло — на звонок корреспондента она не ответила.

В петербургском комитете по культуре «Фонтанке» подтвердили, что все выявленные факты, перечисленные в публикации, сейчас тщательным образом изучаются и проверяются как самим комитетом, так и правоохранительными органами.



Ксения Клочкова,

«Фонтанка.ру»