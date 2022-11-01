22 ноября — круглый стол «Новостройка под ключ: плюсы и минусы квартиры с отделкой»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

Растет ли спрос на квартиры с отделкой? В каком случае покупатели выбирают квартиры с отделкой, а в каком — без? В каких классах отделка актуальна?

Квартира без отделки и с отделкой — разница в цене? На сколько вырастает ежемесячный платеж, если покупать ее в ипотеку?

Какую отделку предлагают застройщики, что в нее входит, выросло ли ее качество за последние годы?

На сколько дешевле ремонт от застройщика по сравнению с самостоятельным ремонтом?

Есть ли мода на отделку от застройщика? Какой стиль привлекает покупателей? Можно ли что-то выбрать или все придумано заранее?

Возникли ли сложности с поставками материалов для отделки в 2022 году? Пришлось ли менять логистические цепочки, искать новых поставщиков?

Как часто люди делают ремонт заново, если купили квартиру с отделкой? Можно ли типовой ремонт сделать индивидуальным?

Контроль качества: часто ли покупатели придираются к качеству отделки? Трудно ли найти подрядчиков для отделки?

Квартиры с предустановленной мебелью — насколько это актуально сейчас?

По итогам 9 месяцев 2022 года почти 90% квартир на первичном рынке продается с отделкой, подсчитали специалисты группы ВТБ. Отделку можно включить в тело ипотечного кредита, и с учетом доли ипотечных сделок на первичном рынке, спрос на квартиры «под ключ» логичен. О том, какую отделку предлагают застройщики и что нужно покупателям — поговорим на круглом столе.



Приглашаем к участию: застройщиков, компании, занимающиеся отделкой и ремонтом помещений, дизайнеров, производителей мебели и отделочных материалов.



По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»



Онлайн-круглый стол пройдет в 12:00 / 22 ноября 2022 года



По вопросам участия обращаться:

Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru