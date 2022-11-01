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    22 ноября — круглый стол «Новостройка под ключ: плюсы и минусы квартиры с отделкой»

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    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Растет ли спрос на квартиры с отделкой? В каком случае покупатели выбирают квартиры с отделкой, а в каком — без? В каких классах отделка актуальна?
    • Квартира без отделки и с отделкой — разница в цене? На сколько вырастает ежемесячный платеж, если покупать ее в ипотеку?
    • Какую отделку предлагают застройщики, что в нее входит, выросло ли ее качество за последние годы?
    • На сколько дешевле ремонт от застройщика по сравнению с самостоятельным ремонтом?
    • Есть ли мода на отделку от застройщика? Какой стиль привлекает покупателей? Можно ли что-то выбрать или все придумано заранее?
    • Возникли ли сложности с поставками материалов для отделки в 2022 году? Пришлось ли менять логистические цепочки, искать новых поставщиков?
    • Как часто люди делают ремонт заново, если купили квартиру с отделкой? Можно ли типовой ремонт сделать индивидуальным?
    • Контроль качества: часто ли покупатели придираются к качеству отделки? Трудно ли найти подрядчиков для отделки?
    • Квартиры с предустановленной мебелью — насколько это актуально сейчас?

    По итогам 9 месяцев 2022 года почти 90% квартир на первичном рынке продается с отделкой, подсчитали специалисты группы ВТБ. Отделку можно включить в тело ипотечного кредита, и с учетом доли ипотечных сделок на первичном рынке, спрос на квартиры «под ключ» логичен. О том, какую отделку предлагают застройщики и что нужно покупателям — поговорим на круглом столе.

    Приглашаем к участию: застройщиков, компании, занимающиеся отделкой и ремонтом помещений, дизайнеров, производителей мебели и отделочных материалов.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-круглый стол пройдет в 12:00 / 22 ноября 2022 года

    По вопросам участия обращаться:

    Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru

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