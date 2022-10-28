РАНХиГС попросил Смольный подыскать новый дом для своего факультета после просьбы РПЦ передать часть здания на Черняховского

После того, как приход РПЦ подал заявку на передачу в собственность части здания на Черняховского, где располагается факультет РАНХигС, руководство академии обратилось в Смольный с просьбой подыскать факультету помещения для переезда в случае, если чиновники одобрят заявку. Об этом «Фонтанке» сообщили 28 октября в пресс-службе вуза.



Факультет социальных технологий РАНХиГС, на котором готовят будущих журналистов и специалистов по связям с общественностью и работников соцсферы, располагается в здании на улице Черняховского, 6\10 с начала 1990-х годов. В вузе пояснили, что факультет занимает почти 2,5 тысячи кв. метров. В настоящее время в здании обучаются порядка 2 тысяч студентов, а вуз потратил на реконструкцию и модернизацию здания более 100 млн рублей.

