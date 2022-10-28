РПЦ попросила Смольный отдать часть здания на улице Черняховского

Приход Казачьего Крестовоздвиженского собора попросил у Смольного передать ему в собственность 14 помещений в здании по адресу: улица Черняховского, дом 6/10, в котором располагается факультет социальных технологий РАНХиГС. Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета имущественных отношений.



Безвозмездно в собственность прихода религиозная организация просит передать нежилые помещения под номерами 1-Н, 2-Н, 3-Н, 4-Н, 5-Н, 6-Н, 8-Н, 9-Н, 14-Н, 17-Н, 18-Н, 19-Н, 20-Н И 21-Н. Согласно данным РГИС, общая площадь этих помещений — 2946 кв. м. Общая площадь здания — 4750 кв. м.

