РПЦ попросила Смольный отдать часть здания на улице Черняховского

Приход Казачьего Крестовоздвиженского собора попросил у Смольного передать ему в собственность 14 помещений в здании по адресу: улица Черняховского, дом 6/10, в котором располагается факультет социальных технологий РАНХиГС. Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета имущественных отношений.
Безвозмездно в собственность прихода религиозная организация просит передать нежилые помещения под номерами 1-Н, 2-Н, 3-Н, 4-Н, 5-Н, 6-Н, 8-Н, 9-Н, 14-Н, 17-Н, 18-Н, 19-Н, 20-Н И 21-Н. Согласно данным РГИС, общая площадь этих помещений — 2946 кв. м. Общая площадь здания — 4750 кв. м.
Здание богадельни, пишет заявитель, было возведено на земле Крестовоздвиженской церкви в 1898–1899 годах как Александро-Мариинский дом призрения заштатного и сиротствующего духовенства Санкт-Петербургской епархии. На четвертом этаже богадельни в 1900 году была освящена церковь во имя Казанской иконы Божией матери.
К заявке прилагается письмо за подписью митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, в котором он дает согласие на передачу приходу находящейся в собственности государства недвижимости.
В этом же здании на улице Черняховского располагаются, согласно открытым данным, несколько компаний и факультет социальных технологий РАНХиГС. Редакция попросила вуз прокомментировать, занимает ли факультет эти помещения или просто является их соседом.