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    РПЦ попросила Смольный отдать часть здания на улице Черняховского

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    6 комментариев

    Приход Казачьего Крестовоздвиженского собора попросил у Смольного передать ему в собственность 14 помещений в здании по адресу: улица Черняховского, дом 6/10, в котором располагается факультет социальных технологий РАНХиГС. Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета имущественных отношений.

    Безвозмездно в собственность прихода религиозная организация просит передать нежилые помещения под номерами 1-Н, 2-Н, 3-Н, 4-Н, 5-Н, 6-Н, 8-Н, 9-Н, 14-Н, 17-Н, 18-Н, 19-Н, 20-Н И 21-Н. Согласно данным РГИС, общая площадь этих помещений — 2946 кв. м. Общая площадь здания — 4750 кв. м.

    Здание богадельни, пишет заявитель, было возведено на земле Крестовоздвиженской церкви в 1898–1899 годах как Александро-Мариинский дом призрения заштатного и сиротствующего духовенства Санкт-Петербургской епархии. На четвертом этаже богадельни в 1900 году была освящена церковь во имя Казанской иконы Божией матери.

    К заявке прилагается письмо за подписью митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, в котором он дает согласие на передачу приходу находящейся в собственности государства недвижимости.

    В этом же здании на улице Черняховского располагаются, согласно открытым данным, несколько компаний и факультет социальных технологий РАНХиГС. Редакция попросила вуз прокомментировать, занимает ли факультет эти помещения или просто является их соседом.

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    Комментарии 6

    Карабас Барабас28 Окт 2022 в 16:13
    "митрополит .... дает согласие на передачу приходу находящейся в собственности государства недвижимости".
    Это как? Пытаются распоряжаться собственностью которой не владеют?
    Вообще это чистой воды мошенничество, можно заяву в СК писать. Какой то бородатый дядька-рейдер хочет недвижку отжать.
    +1−0
    28004078028 Окт 2022 в 16:08
    безобразие. Под шумок хотят еще что то прикарманить
    +0−0
    26490147128 Окт 2022 в 15:47
    Сомневаюсь, что даже первоначально дом призрения был построен на церковные деньги. Явно собирали всем миром. Да и дом призрения открывался для сирых и убогих. А церковники явно забирают под квартиры для толстопузых
    +3−0
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