В детсад Невского района проник гастроэнтерит. Четверо детей в больнице, заболевших больше

Роспотребнадзор ищет очаг кишечной инфекции, поразившей воспитанников детского сада № 15 в Невском районе Петербурга. С симптомами слегли дети из разных групп, половина оказалась в больницах.
О том, что в садике на улице Чудновского болеют дети, 24 октября «Фонтанке» сообщил читатель. По его словам, в середине прошлой недели в учреждении случилась вспышка кишечной инфекции, некоторых заболевших госпитализировали.
В администрации Невского района уточнили, что в детском саду зафиксированы случаи гастроэнтерита. Известно о восьми заболевших, четверо из них госпитализированы. Это дети разного возраста из нескольких групп. 39 воспитанникам, контактировавшим с заболевшими, рекомендовали не посещать детский сад в течение пяти дней.
В пятницу на Чудновского работал Роспотребнадзор. Специалисты взяли смывы с инвентаря и у сотрудников пищеблока, все помещения и поверхности прошли обработку. За выходные информации о новых заболевших не было.
На сайте учреждения сказано, что детям предлагается четырёхразовое питание, приготовленное поварами на пищеблоке детсада. Заявлено, что все блюда — собственного производства готовят в соответствии с санитарными нормами и технологическими картами. Пробы для контроля качества берут ежедневно.