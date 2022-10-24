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    В детсад Невского района проник гастроэнтерит. Четверо детей в больнице, заболевших больше

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    Роспотребнадзор ищет очаг кишечной инфекции, поразившей воспитанников детского сада № 15 в Невском районе Петербурга. С симптомами слегли дети из разных групп, половина оказалась в больницах.

    О том, что в садике на улице Чудновского болеют дети, 24 октября «Фонтанке» сообщил читатель. По его словам, в середине прошлой недели в учреждении случилась вспышка кишечной инфекции, некоторых заболевших госпитализировали.

    В администрации Невского района уточнили, что в детском саду зафиксированы случаи гастроэнтерита. Известно о восьми заболевших, четверо из них госпитализированы. Это дети разного возраста из нескольких групп. 39 воспитанникам, контактировавшим с заболевшими, рекомендовали не посещать детский сад в течение пяти дней.

    В пятницу на Чудновского работал Роспотребнадзор. Специалисты взяли смывы с инвентаря и у сотрудников пищеблока, все помещения и поверхности прошли обработку. За выходные информации о новых заболевших не было.

    На сайте учреждения сказано, что детям предлагается четырёхразовое питание, приготовленное поварами на пищеблоке детсада. Заявлено, что все блюда — собственного производства готовят в соответствии с санитарными нормами и технологическими картами. Пробы для контроля качества берут ежедневно.

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