    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 5

    3 м/с, зап

    749мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd93.59eur99.79

    В петербургской гимназии дважды за месяц выявили кишечную инфекцию. Двое детей были госпитализированы

    1908
    1 комментарий

    Норовирус мешает учебному процессу в гимназии Невского района Петербурга. О регулярных проблемах у детей с животами «Фонтанке» рассказали родители 16 апреля.

    «Мой ребенок и мы с мужем следом болели в конце февраля. Когда была первая волна. Потом вроде бы перестали болеть. А после каникул, с 1 апреля, все началось с новой силой», — отметила петербурженка. По её словам, инфекция затронула как минимум два класса.

    В пресс-службе администрации Невского района уточнили, что диагноз был подтвержден у двух школьников. Ещё двоих детей госпитализировали с острым гастроэнтеритом. Дети поступили в стационар с 5 по 7 апреля, сейчас они выписаны и находятся на амбулаторном лечении.

    Сегодня госпитализировали ещё одного ученика. «В связи с новым случаем кишечной инфекции в образовательном учреждении вновь проведены противоэпидемические мероприятия, включающие осмотр присутствующих детей. По результатам осмотра детей с признаками заболевания не выявлено», — уточнили в администрации, добавив, что один класс находится на карантине.

    В учреждении проводится дезинфекция.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close