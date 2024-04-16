В петербургской гимназии дважды за месяц выявили кишечную инфекцию. Двое детей были госпитализированы

Норовирус мешает учебному процессу в гимназии Невского района Петербурга. О регулярных проблемах у детей с животами «Фонтанке» рассказали родители 16 апреля.



«Мой ребенок и мы с мужем следом болели в конце февраля. Когда была первая волна. Потом вроде бы перестали болеть. А после каникул, с 1 апреля, все началось с новой силой», — отметила петербурженка. По её словам, инфекция затронула как минимум два класса.

В пресс-службе администрации Невского района уточнили, что диагноз был подтвержден у двух школьников. Ещё двоих детей госпитализировали с острым гастроэнтеритом. Дети поступили в стационар с 5 по 7 апреля, сейчас они выписаны и находятся на амбулаторном лечении.