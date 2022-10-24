17 ноября — круглый стол «Пластика груди со всех сторон: возможные последствия, мифы и реальность»

На долю России сейчас приходится примерно 15% мирового рынка пластической хирургии, и маммопластика — одна из самых популярных операций. О том, насколько безопасны эти операции и как влияют на дальнейшую жизнь женщин — поговорим на круглом столе.
Первые попытки увеличить грудь с помощью имплантатов были сделаны еще в конце XIX века, но до середины XX века все попытки были не очень удачными. Все изменилось с появлением силиконовых имплантатов, и с тех пор технологии значительно усовершенствовались.
Вопросы для обсуждения:
1. Насколько распространена операция по маммопластике? По каким причинам чаще всего женщины идут к хирургу?
2. Какие имплантаты используются сейчас?
3. Насколько безопасны операции по маммопластике? Какие показания и противопоказания есть к ней?
4. Какие проблемы могут возникать после увеличения и коррекции груди? Как их избежать? Как часто надо посещать маммолога после операции?
4. Маммопластика и кормление грудью — мешают ли имплантаты естественному процессу?
5. Возрастает ли вероятность онкологических заболеваний после маммопластики?
6. Можно ли удалить имплантат, если он «надоел» или доставляет беспокойство?
К участию приглашаются: пластические хирурги, маммологи, онкологи, акушеры-гинекологи, консультанты по грудному вскармливанию и др.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru