17 ноября — круглый стол «Пластика груди со всех сторон: возможные последствия, мифы и реальность»

На долю России сейчас приходится примерно 15% мирового рынка пластической хирургии, и маммопластика — одна из самых популярных операций. О том, насколько безопасны эти операции и как влияют на дальнейшую жизнь женщин — поговорим на круглом столе.

Первые попытки увеличить грудь с помощью имплантатов были сделаны еще в конце XIX века, но до середины XX века все попытки были не очень удачными. Все изменилось с появлением силиконовых имплантатов, и с тех пор технологии значительно усовершенствовались.

