Песков ответил на вопрос об исчезновении с полок магазинов книг ряда писателей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии общей тенденции исчезновения с полок книг ряда писателей. Об этом 24 октября сообщает РИА Новости.



К нему обратились с просьбой о комментарии по поводу того, что имя Бориса Акунина исчезло с афиш спектаклей по его текстам, а часть магазинов убирает с витрин книги писателей, которые были внесены Минюстом в список иностранных агентов.



«Здесь нужно разбираться в каждом конкретном случае, потому что, собственно, книги-то продаются упомянутых вами писателей в том числе, кто там убирается с полок — опять же надо в каждом конкретном случае спросить», — сказал Песков.

