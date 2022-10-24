Песков ответил на вопрос об исчезновении с полок магазинов книг ряда писателей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии общей тенденции исчезновения с полок книг ряда писателей. Об этом 24 октября сообщает РИА Новости.
К нему обратились с просьбой о комментарии по поводу того, что имя Бориса Акунина исчезло с афиш спектаклей по его текстам, а часть магазинов убирает с витрин книги писателей, которые были внесены Минюстом в список иностранных агентов.
«Здесь нужно разбираться в каждом конкретном случае, потому что, собственно, книги-то продаются упомянутых вами писателей в том числе, кто там убирается с полок — опять же надо в каждом конкретном случае спросить», — сказал Песков.
Ранее писатель Борис Акунин сообщил, что его имя сняли с афиш спектаклей в Александринском театре в Петербурге и Российском академическом молодежном театре в Москве по просьбе вышестоящего органа. Писатель сказал, что театры не осуждает и требовать снимать спектакли из репертуара не будет — «пока их окончательно не запретят».
Пресс-служба Министерства культуры впоследствии прокомментировала эту новость. В ведомстве отметили, что те деятели культуры, кто «отказался от России», «абсолютно логично» покидают афиши. «Этот запрос идет прежде всего от общества, и мы не можем и не должны его игнорировать», — подытожили там.
Кроме того, ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что в Московском доме книги запретили ставить на видное место произведения оппозиционно настроенных писателей и иноагентов.