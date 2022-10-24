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    Песков ответил на вопрос об исчезновении с полок магазинов книг ряда писателей

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    6 комментариев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии общей тенденции исчезновения с полок книг ряда писателей. Об этом 24 октября сообщает РИА Новости.

    К нему обратились с просьбой о комментарии по поводу того, что имя Бориса Акунина исчезло с афиш спектаклей по его текстам, а часть магазинов убирает с витрин книги писателей, которые были внесены Минюстом в список иностранных агентов.

    «Здесь нужно разбираться в каждом конкретном случае, потому что, собственно, книги-то продаются упомянутых вами писателей в том числе, кто там убирается с полок — опять же надо в каждом конкретном случае спросить», — сказал Песков.

    Ранее писатель Борис Акунин сообщил, что его имя сняли с афиш спектаклей в Александринском театре в Петербурге и Российском академическом молодежном театре в Москве по просьбе вышестоящего органа. Писатель сказал, что театры не осуждает и требовать снимать спектакли из репертуара не будет — «пока их окончательно не запретят».

    Пресс-служба Министерства культуры впоследствии прокомментировала эту новость. В ведомстве отметили, что те деятели культуры, кто «отказался от России», «абсолютно логично» покидают афиши. «Этот запрос идет прежде всего от общества, и мы не можем и не должны его игнорировать», — подытожили там.

    Кроме того, ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что в Московском доме книги запретили ставить на видное место произведения оппозиционно настроенных писателей и иноагентов.

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    Комментарии 6

    houspi24 Окт 2022 в 14:08
    Г-н Песков как всегда, я-не-я и опа-не-моя.
    +0−0
    ProstoZloy24 Окт 2022 в 14:07
    "Этот запрос идет прежде всего от общества, и мы не можем и не должны его игнорировать"
    Вы бы лучше не игнорировали другие запросы от общества! Например, относительно людоедской пенсионной "реформы".
    А уж кто именно на самом деле "отказался от России" - время покажет.
    +0−0
    своих не бросаем24 Окт 2022 в 14:01
    скоро книги жечь будут на площадях... всё это проходили...
    +2−0
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