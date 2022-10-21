10 ноября — круглый стол «Спокойствие, только спокойствие: Что сделать, чтобы в стрессе сохранить работоспособность»

Работники в такой ситуации теряют мотивацию к работе, или наоборот, начинают трудиться с излишним рвением и перерабатывают, выгорают. О том, как повысить эффективность сотрудников в стрессе, обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Каковы основные признаки того, что человек находится в стрессе? Как стресс влияет на работоспособность? С какими случаями сейчас чаще всего сталкиваются психологи?
- Какие методы психологической поддержки используются в компании? Какие могут дополнительно предложить психологи?
- Как повысить мотивацию работать? Что мотивирует человека кроме материальных факторов?
- Что может сам человек сделать, чтобы вывести себя из ступора от новостей и происходящего вокруг и продолжить эффективно работать? Основные методы психологической самопомощи.
- Нужен ли коллективу психолог? В каких случаях и для чего?
С конца февраля постоянно находятся поводы для стресса, что негативно влияет на работоспособность людей. Сотрудники иностранных компаний ждут то закрытия бизнеса, то увольнения, то перехода бизнеса в руки российских собственников. Поводы для стресса есть и у российских компаний: нарушение логистических цепочек, сложности с финансированием, падение покупательской способности.
К участию в круглом столе приглашаются психологи, руководители и HR-специалисты предприятий.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 10 ноября 2022 года
По вопросам участия обращаться:
Анастасия Петрова, +7 (953) 157–05–77, a.petrova@fontanka.ru