10 ноября — круглый стол «Спокойствие, только спокойствие: Что сделать, чтобы в стрессе сохранить работоспособность»

Работники в такой ситуации теряют мотивацию к работе, или наоборот, начинают трудиться с излишним рвением и перерабатывают, выгорают. О том, как повысить эффективность сотрудников в стрессе, обсудим на круглом столе.

С конца февраля постоянно находятся поводы для стресса, что негативно влияет на работоспособность людей. Сотрудники иностранных компаний ждут то закрытия бизнеса, то увольнения, то перехода бизнеса в руки российских собственников. Поводы для стресса есть и у российских компаний: нарушение логистических цепочек, сложности с финансированием, падение покупательской способности.



К участию в круглом столе приглашаются психологи, руководители и HR-специалисты предприятий.



По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

