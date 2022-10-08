20 октября - круглый стол «Из одного района: как и для чего создаются соседские сообщества»

Люди стремятся держаться поближе к единомышленникам, общаться с соседями. Сообщества складываются исторически в обжитых районах — многие знакомы с активными жителями Коломны или сплоченной группой жителей Петроградки.
В районах новой застройки, с одной стороны, все — новоселы и друг друга не знают, с другой — среда тут более однородная, и возможностей для создания с нуля сообщества — больше. Желание застройщиков и управляющих компаний создавать в своих ЖК уютную и комфортную атмосферу для жизни также способствуют созданию сообществ. Обсудим эту тему на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
- Что можно назвать соседским сообществом? Можно ли его создать специально или оно должно формироваться естественным образом?
- Почему создаются соседские сообщества? В чем цель их создания?
- Для чего застройщикам создавать комьюнити новоселов?
- Что входит в понятие добрососедства, и как застройщики и управляющие компании помогают его выстраивать в своих проектах?
- Каковы основные задачи и составляющие процесса налаживания добрососедства, какие могут возникнуть проблемы?
- Какова роль управляющих компаний в формировании добрососедских отношений? Что может сделать УК, чтобы соседи жили дружно и интересно?
- Есть ли запрос на создание добрососедской среды среди покупателей жилья? Чего ждут новоселы от жизни в новых кварталах?
- Насколько создание сообщества жителей влияет на привлекательность ЖК, квартала?
К участию в круглом столе приглашаются управляющие компании, застройщики, представители соседских сообществ, урбанисты.
По вопросам участия обращаться: Ольга Карпусь, ok@fontanka.ru, +7 (921) 902–69–91