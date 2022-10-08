20 октября - круглый стол «Из одного района: как и для чего создаются соседские сообщества»

Люди стремятся держаться поближе к единомышленникам, общаться с соседями. Сообщества складываются исторически в обжитых районах — многие знакомы с активными жителями Коломны или сплоченной группой жителей Петроградки.



В районах новой застройки, с одной стороны, все — новоселы и друг друга не знают, с другой — среда тут более однородная, и возможностей для создания с нуля сообщества — больше. Желание застройщиков и управляющих компаний создавать в своих ЖК уютную и комфортную атмосферу для жизни также способствуют созданию сообществ. Обсудим эту тему на круглом столе.

