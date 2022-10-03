«У нас дети, к сожалению, быстро повзрослели». Педагог из ДНР впервые может стать учителем года России

В этом году впервые в конкурсе «Учитель года России» участвует педагог из ДНР. Юлия Бахмутская вошла в список претендентов на победу ещё до 30 сентября, а когда попала в пятерку призёров, Владимир Путин уже подписал договор о новых субъектах в составе РФ. Бахмутская преподает историю в небольшой школе Макеевки, она рассказала «Фонтанке», как идёт учебный процесс в городе, где постоянно стреляют, и почему важно не останавливать уроки.



— Почему решили участвовать в конкуре «Учитель года России»?



— Мы все знаем об этом конкурсе, он один из самых престижных, флагманских. У нас в этом году тоже решили его провести, только на республиканском уровне, а затем уже отправили предложение к организаторам всероссийского конкурса с просьбой включить нас в данное мероприятие. Нам ответили согласием. Я выиграла республиканский конкурс, он проходил в дистанционном формате.

На школьном уровне у нас отбора не было, я единственный учитель истории. Школа у нас обычная, 11-летняя. Нет параллелей, только один класс, в классах от 20 до 27 детей. Это средняя школа для Макеевки. В центральных районах города у нас большие школы с параллелями.



— После начала боевых действий школы продолжили работать?

— Дети учатся удалённо для обеспечения безопасности. Сегодня может быть всё спокойно, а как завтра или в течение дня — никто не знает. Удалёнка введена с февраля, как началась специальная военная операция.

— Потом дети очно не учились?

— Нет.

— Вы из дома ведёте уроки?

— Иногда бывают моменты, очень редко, что-то с Интернетом, тогда можно один урок провести дома. Но вообще учителя сидят на своем рабочем месте в школе с 8 утра. Раньше вели уроки в Google Meet, теперь перешли на сервисы «Яндекса».



— Насколько опасно вам идти на работу?

— Мне надо минут 10 идти до остановки и потом ехать на автобусе 5–7 минут. Насчет опасно — опасно можно выйти в магазин за углом. Никто ничего не знает, тем не менее все ходят на работу. У нас работают предприятия. А что будет, если никто не будет работать? Надо и экономику удерживать хоть на каком-то уровне, и детей учить, если мы говорим о школах, и лечить, если мы говорим о больницах.



— У вас были дни, когда вы не могли пойти в школу из-за опасной обстановки в городе?



— Пару дней было, тогда нам разрешали работать из дома из-за обстрелов. Учебный процесс не прерывался, так же, как и воспитательный. Классные часы, тематические мероприятия — это всё проводилось в дистанционном формате. Тематических мероприятий иногда в неделю может быть несколько — если мы говорим о сентябре, то это и день освобождения Донбасса, и другие патриотические праздники, плюс «Разговоры о важном».

— Какие сложности возникают при общении с детьми, когда учеба происходит в такой обстановке?



— Стараешься подходить к этому вопросу как взрослый человек, понимаешь, что психика ребёнка находится в тяжёлом состоянии. Не нужно доводить до конфликта. Серьёзных ситуаций я не припомню. Всё нормально.

— Может быть, кто-то расстроен или не приходит на уроки?

— Всё нормально.

— У вас в школе был выпускной?

— На усмотрение родителей, если родители соглашались отпустить ребёнка. Это выпускным не назовешь, это было торжественное вручение аттестатов. Всё максимально быстро. Но, слава богу, в эти дни всё было тихо и спокойно. У детей должен быть хоть какой-то праздник.



— Программа по истории после 2014 года менялась?

— У нас был убран курс истории Украины. Есть программа, мы должны преподавать по программе. Остался региональный компонент, мы продолжаем рассказывать об истории Донецкого края. Я думаю, дети особо ничего не теряют в знаниях.

— Учитель истории — сложная профессия в данный период времени, ведь можно сказать что-то не то или не так. У вас есть такой страх?



— Это не проблема или страх. Это необходимость всегда освещать объективно события детям. История — наука хитрая, как посмотришь на событие, так и будет. Всё-таки надо говорить факты, чтобы дети сами делали выводы. Не навязывать своих точек зрения.

— Дети наверняка спрашивают ваше мнение?

— Если спрашивают, то я говорю, но уточняю, что мое мнение — это не точка и всё. То есть вот факты, думайте, делайте выводы, особенно это касается старших классов.

— Старшеклассники часто спрашивают про политику?

— Не могу сказать, что часто. У нас дети, к сожалению, быстро повзрослели и научились делать выводы самостоятельно. Возможно, не хватает фактажа, и здесь я прихожу на помощь.

