Стоматолог рассказала, как сэкономить десятки тысяч рублей на лечении зубов

Стоматолог Юлия Пермякова дала понятную инструкцию, как ухаживать за зубами так, чтобы лечение еще долго не понадобилось Фото: Юлия Пермякова, Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Кажется, тема стоматологии связана со сплошными неприятностями: зубная боль всегда появляется внезапно, жужжание бормашины вызывает тревогу, да и цены не для слабаков. Стоматолог Юлия Пермякова рассказала, как сэкономить на лечении зубов.

То, что зубы обязательно чистить два раза в день, знают все. При этом наука гигиены полости рта немного сложнее.

— Нужно пользоваться зубными пастами, щетками, нитями. Будет полезно добавить в ежедневный уход ополаскиватели, ершики, ирригаторы, укрепляющие гели, скребки для языка, — перечислила врач.

Стоматолог объяснила, почему гораздо дешевле делать профгигиену два раза в год и каждый день ухаживать за полостью рта, чем лечить кариес или пульпит Фото: Юлия Пермякова Поделиться Поделиться





Как выбрать зубную пасту

— Если у вас есть кариес, лучше использовать зубные пасты со фтором в составе, для взрослого человека нужно выбрать дозировку 1000–1450 ppm. Аббревиатура ppm расшифровывается как parts per million и отражает количество частиц фтора на миллион. Например, если на тюбике указано, что в пасте 1000 ppm фтора, это означает, что в 1 кг будет 1000 мг этого элемента (1/10). Фтор — важный компонент пасты, который встраивается в кристаллическую решетку зубной эмали, предотвращая ее ослабление (деминерализацию) и развитие кариеса. Его включение в состав пасты помогает избежать многих проблем с зубами:

Предотвращает кариес

Фтор проникает в структуру эмали и лечит кариес в стадии белого пятна. Защищает от деминерализации эмали Соединение фтора с главным элементом зубной эмали (гидроксиапатитом) образует вещество фторгидроксиапатит, которое ее восстанавливает. Так происходит насыщение эмали полезными элементами (ее реминерализация). Защищает от молочной кислоты Фтор не дает бактериям вырабатывать молочную кислоту, снижая риски появления патогенной микрофлоры, и дает эмали дополнительную защиту. Вот вам лайфхак: если хотите, чтобы паста дольше оказывала на эмаль свой полезный эффект, просто не споласкивайте полость рта после чистки зубов. А если у вас нет кариеса, можно использовать укрепляющие пасты, напитывающие эмаль полезными компонентами, например пасты с кальцием.



Оказывается, правильная зубная паста может не только сохранять, но и восстанавливать зубную эмаль Фото: Кристина Полевая / 29.RU Поделиться Поделиться





Как понять, есть ли на зубах налет

— Если вы не знаете, сколько налета на ваших зубах, но хотите проверить, проведите эксперимент, — предлагает Юлия Пермякова. — Существуют специальные индикаторы, которые можно приобрести на любых маркетплейсах. Они бывают двух видов: таблетки и ополаскиватели. Таблетку нужно разжевать и языком распределить по всем зубам, чтобы наглядно увидеть места с наибольшим скоплением налета, а ополаскивателем — просто ополоснуть зубы. А дальше самое интересное — ваши зубы будут окрашены, но только в тех местах, где скапливается налет. Затем его нужно счистить — и вуаля, теперь вы знаете «слабые» места своих зубов.

Так выглядят зубы с нанесенным составом и уже счищенным. Фиолетовые пятна подсвечивают налет Фото 1: Юлия Пермякова Фото 2: Юлия Пермякова Поделиться Поделиться





Какую зубную щетку выбрать

— Зубные щетки есть трех видов: электрические, ультразвуковые и мануальные, — рассказала медик. — Мануальная — это обычная щетка, которая есть у всех. В ультразвуковой механическое очищение совершается за счет движения щетинок, а в электрической — благодаря повороту круглой насадки.

«Неважно, какая у вас щетка, главное то, как вы ее держите, какой жесткости у нее щетинки и какие движения вы совершаете» Юлия Пермякова, стоматолог

Если десны у вас кровоточивые и очень чувствительные, покупайте щетку с мягкой степенью жесткости (soft). Если десны вас не беспокоят, то выбирайте среднюю жесткость (medium). Держать щетку нужно горизонтально, щетинками к поверхности зуба. Чистить зубы следует от десны к режущему краю выметающими движениями, чередуя с круговыми.



Зачем зубная нить и ирригатор — Зубная нить — обязательный компонент домашнего ухода за полостью рта, — напомнила стоматолог. — Чаще всего вы можете видеть кариес на той поверхности зуба, которой жуете, то есть на жевательной. Но очень часто вы забываете про контактные поверхности зубов, а там, как правило, и развивается кариес, молниеносно превращающийся в пульпит. Отличная альтернатива зубной нити — ирригатор. Это прибор, который под давлением подает струю воды и выбивает остатки пищи из межзубных промежутков.

Научитесь использовать зубную нить или ирригатор. Так вы привыкнете делать это каждый день и отсрочите лечение кариеса Фото: Кристина Полевая / 29.RU Поделиться Поделиться





Как выбрать ополаскиватель

— Если вы любитель ополаскивателей для полости рта, обращайте внимание на состав, — посоветовала Юлия. — Хорошо, если там содержатся кальций, фтор, фосфор, хлоргексидин, растительные экстракты: можно как вместе, так и по отдельности. Но я не рекомендую на регулярной основе использовать ополаскиватели с хлоргексидином и триклозаном. Это может привести к нарушению микрофлоры в полости рта, пересушиванию слизистой оболочки и появлению неприятного запаха.

Секреты от стоматолога — Существует еще два правила, которые помогают держать под контролем состояние зубов и не тратить кучу денег на стоматолога: нужно два раза в год посещать стоматолога с целью осмотра всей полости рта и дважды в год проводить профессиональную гигиену. Пожалуй, процедура профессиональной гигиены — самая приятная и самая дешевая из всех стоматологических манипуляций, если проводить ее вовремя.