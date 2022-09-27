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    20 октября - круглый стол «Из одного района: как и для чего создаются соседские сообщества»

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    Люди стремятся держаться поближе к единомышленникам, общаться с соседями. Сообщества складываются исторически в обжитых районах — многие знакомы с активными жителями Коломны или сплоченной группой жителей Петроградки.

    В районах новой застройки, с одной стороны, все — новоселы и друг друга не знают, с другой — среда тут более однородная, и возможностей для создания с нуля сообщества — больше. Желание застройщиков и управляющих компаний создавать в своих ЖК уютную и комфортную атмосферу для жизни также способствуют созданию сообществ. Обсудим эту тему на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    • Что можно назвать соседским сообществом? Можно ли его создать специально или оно должно формироваться естественным образом?
    • Почему создаются соседские сообщества? В чем цель их создания?
    • Для чего застройщикам создавать комьюнити новоселов?
    • Что входит в понятие добрососедства, и как застройщики и управляющие компании помогают его выстраивать в своих проектах?
    • Каковы основные задачи и составляющие процесса налаживания добрососедства, какие могут возникнуть проблемы?
    • Какова роль управляющих компаний в формировании добрососедских отношений? Что может сделать УК, чтобы соседи жили дружно и интересно?
    • Есть ли запрос на создание добрососедской среды среди покупателей жилья? Чего ждут новоселы от жизни в новых кварталах?
    • Насколько создание сообщества жителей влияет на привлекательность ЖК, квартала?

    К участию в круглом столе приглашаются управляющие компании, застройщики, представители соседских сообществ, урбанисты.

    По вопросам участия обращаться: Ольга Карпусь, ok@fontanka.ru, +7 (921) 902–69–91

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